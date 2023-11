Así reaccionó Yoreli Rincón cuando le recordaron la Selección Colombia

Yoreli Rincón ha sido una de las jugadoras más importantes de la historia de la Selección Colombia Femenina. Sin embargo, desde 2018 no ha vuelto a estar bajo la camiseta tricolor luego del veto que ella junto con Isabella Echeverry y Natalia Gaitan, tuvieron con el entonces Director Técnico, Nelson Abadía.

La volante santandereana no ha jugado desde 2018, cuando participó por última vez en la Copa América Femenina de Chile. En el programa El Vbar Caracol, donde a veces actúa como panelista, no ha ocultado su deseo de volver a hablar de la Selección y de algún día tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta amarilla.

“Yo me propuse un año, de pronto emocionalmente 2 años. Si no se me vuelve a dar, salgo del país”, dijo Yoreli durante el programa radial del El Vbar.

Ante esto, la volante santandereana quien hoy milita en Atlético Nacional guarda las esperanzas que el técnico Angelo Marsiglia lo llame de vuelta y haga sentir que nada de esto jamás ocurrió. Luego que Rincón se perdió torneos importantes como la Copa América de 2022 en Colombia, y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.