Yoreli Rincón sobre veto: 'no sé por qué estoy vetada de la Selección'

Talento de sobra ha demostrado Yoreli Rincón a lo largo de su carrera deportiva. La oriunda de Piedecuesta, Santander fue la primera jugadora colombiana en salir del país para jugar en el XV de Piracicaba de Brasil. Posteriormente, volvió a hacer historia convirtiéndose en pionera colombiana en el viejo continente al jugar en el Malmo de Suecia y alzar una Damallsvenkan (campeonato femenino sueco).



Con la Selección Colombia disputó cuatro mundiales entre la Sub17, Sub20 y la de mayores, además de ser galardonada como la mejor jugadora en la Copa América en 2014, y campeona de la Liga femenina y Copa Libertadores con el Atlético Huila. En fin, una trayectoria llena de éxitos, pero con un presunto veto de por medio en el combinado nacional. La jugadora de la Sampdoria rompió el silencio.

Un 2018 mágico para Yoreli Rincón destacándose en la liga local con el Atlético Huila, y posteriormente, alzando tal vez el trofeo más importante en su carrera deportiva como lo es la prestigiosa Copa Libertadores de América Femenina, un logro que nunca había obtenido un club colombiano. Sin embargo, en ese mismo año, Rincón no volvió a ser convocada a la Selección Colombia, algo que todavía no se entiende, y que cuando le preguntan a Nelson Abadía sobre el tema, mantiene que no hay vetos en el entorno del combinado nacional, pero si no es un veto, ¿qué es? La jugadora de la Sampdoria de Italia habló en Blog Deportivo de Blu Radio sobre este tema.

En 2015, Daniela Montoya también fue vetada del combinado nacional por hablar sobre la promesa que les hicieron a las jugadoras antes del Mundial de Canadá sobre un dinero si pasaban de fase de grupos. Aunque firmaron su mejor campeonato del mundo ingresando a octavos, el pago no llegó, y por supuesto, las futbolistas no se quedaron calladas. Así las cosas, Yoreli Rincón exigió lo que se merecían cuando el Atlético Huila quedó campeona de la Copa Libertadores en 2018. Tal vez esa es una razón por la cual no la han vuelto para tener en cuenta, además de las luchas de igualdad con los premios de dicho torneo.

Aunque manifestó que sus compañeras han mejorado las condiciones del combinado nacional consiguiendo el título de los Juegos Panamericanos en 2019, Yoreli ha estado pendiente de la Selección Colombia, pero Nelson Abadía no de ella, pues desde 2018 la jugadora no ha recibido ningún mensaje ni de Abadía, ni de nadie del cuerpo técnico. Solo con algunas seleccionadas.

Adicionalmente, en el programa radial le preguntaron sobre su sentimiento al ver que no ha vuelto a ser convocada cumpliendo un sueño por el cual ella luchó. Rincón dijo que al principio le dolía ver a la Selección Colombia jugar, sin embargo, se mantiene feliz, porque al hablar con sus compañeras, ve que la liga y los resultados de la Tricolor han mejorado rotundamente, concluyó diciendo, ‘a pesar de que yo no los disfruto, considero que puse un granito de arena para conseguirlo’. Insólitas decisiones del cuerpo técnico al no contar no una talentosa jugadora como la piedecuestana.