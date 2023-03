El veto a Yoreli existe pero no hay rencor: 'volvería hasta a los 50'

Viene un Mundial Femenino de mayores, el sueño dorado de todas las jugadoras. El equipo titular es casi el mismo de la Copa América (subtítulo) pero hay incidentes como la lesión de Leicy Santos. En el equipo no tendría que estar cerrado para nadie, salvo para Yoreli Rincón.

“El tema cuando me preguntan la Selección Colombia es difícil explicarlo, porque no es una decisión mía como lo hacen ver, ¿quieres volver o no quieres volver?, tampoco jamás me lo han preguntado, tampoco me han dado la opción, sencillamente a mí me vetaron por completo, pero nunca me dieron la opción al menos y jamás me volvieron a calificar deportivamente como se debería hacer en la Selección, tanto masculinas como femeninas, cada convocatoria es por rendimientos actuales", dijo en El Alargue de Caracol Radio.



"Gracias a Dios todos los años me he mantenido en un nivel muy alto, terminé el año pasado siendo la 10 del 11 ideal de toda la Serie A y pues para mí fue un orgullo y te das cuenta que a mí no me volvieron a calificar deportivamente, a mí me calificaron extradeportivamente y fue por unas declaraciones que se dieron en 2018, las cuales no fueron bien tomadas, que ya es dominio nacional e internacional”, añadió.

Y la pregunta del millón: ¿si la llamaran de nuevo, volvería? "Vestir la camiseta de la Selección Colombia, puedo tener 50 años y el deseo no se va, porque es el orgullo y es por lo que realmente comenzaste a jugar fútbol y comencé a jugar fútbol cuando tenía seis o siete años, vestir algún día la camiseta de la Selección Colombia. Que ya maté el dolor, sí, eso hace un tiempo me causaba demasiado dolor, incluso cuando me hacían la pregunta todavía respondía desde mi rabia y mi frustración, pero aprendí a canalizar eso y entender que es algo que se sale de mis manos y de mi tema actual deportivo, puse el alma más en paz y el corazón más tranquilo, en mi vida y mi vida deportiva, si en algún momento llega yo seré completamente feliz”.