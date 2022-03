Nacional cayó 1-0 con Real Santander: en deuda en la Liga Femenina

Atlético Nacional perdió 1-0 con Real Santander, en la tercera fecha de la Liga Femenina 2022. Las verdolagas no tuvieron un juego fluido y les costó elaborar llegadas de ataque. Mientras que sus rivales, se fueron adelante desde el minuto 16 a través de Mayerli Preciado y supieron administrar esa ventaja durante todo el encuentro. Ya son dos partidos que las verdolagas disputaron fuera del Atanasio y en ambos sufrieron derrotas.



El fuerte calor de Piedecuesta iba de la mano con el trámite del partido en los primeros minutos, balones divididos, pierna fuerte y mucho desgaste, especialmente en el centro del terreno de juego. Al minuto 10 de juego, Nacional se acercó con un remate de media distancia de Lorena Bedoya que pasó cerca del arco local.

Pero fue al minuto 16, que la jugadora Mayerli Preciado de Real Santander puso a ganar a su equipo con un remate potente sobre el sector izquierdo del área chica que dejó sin reacción a la arquera Michell Lugo.



Tras el gol, Nacional salió con ímpetu a buscar el empate, mediante balones de costado por banda y remates de media distancia, pero la zaga del equipo local, estaba atenta a los movimientos del conjunto antioqueño. Sobre el minuto 23, María Peraza con golpe de cabeza, remató la pelota con destino de arco, pero esta se fue desviada por centímetros.



Al 34, Kelly Quiceno a través de un tiro libre, volvió a acercar a Nacional al arco rival, pero su remate no tuvo destino al ser rechazado por la arquera Nikoll Patiño. Las verdolagas seguían intentando, pero sus rivales se defendían muy bien, sacando el resultado favorable hasta el final del primer tiempo.



En la etapa complementaria, Nacional salió en busca del empate, pero Real Santander se defendía de buena manera y contraatacaba en velocidad, aunque no tenían la misma intensidad del primer tiempo. Al minuto 5, Lorena Bedoya de media distancia, se acercó al arco de Patiño, pero su remate lo logró desviar la arquera local.



Sobre el minuto 20, se acercó Real Santander con un remate de media distancia, realizado por Valentina Saavedra, que pasó cerca del arco verdolaga. El calor bajó un poco sobre el estadio Villa Concha de Piedecuesta y los equipos tenían refresco gracias a las sustituciones realizadas promediando esta segunda etapa. Al minuto 24, Lima Martínez en jugada individual volvió a inquietar el arco local, pero Patiño le ganó el mano a mano.



Los minutos finales fueron marcados por el corte excesivo del juego, con faltas seguidas y cambios realizados. El ritmo de juego no subió y en Nacional, los remates de media distancia eran el arma empleada para aproximarse sobre la portería de Nikoll Patiño, que controlaba uno a uno sin problemas.



En la próxima fecha, Real Santander visita al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportes Tolima.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8