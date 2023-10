Caracas vs Nacional EN VIVO: Daniela Montoya hace magia para el 0-2

Caracas se enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la fecha 1 del grupo A de la Libertadores Femenina 2023.



Minuto 50: Atlético Nacional mantiene su marcador y maneja la posesión de balón



INICIA SEGUNDO TIEMPO



Caracas 0-2 Atlético Nacional



FINAL PRIMER TIEMPO



Minuto 42: GOOOL de Atlético Nacional. Daniela Montoya hizo un tremendo golazo. La capitana remató desde un costado y con un bombazo anotó el 2-0.



Minuto 37: GOOOL de Atlético Nacional. Las verdolagas se fueron arriba en el marcador tras una buena jugada de Yoreli Rincón. La diez le entregó el balón a Manuela González, quien definió para marcar el 1-0 en el partido. Este se convirtió en el primer gol de Nacional en una Libertadores



Minuto 33: la posesión la tiene Nacional, pero no logra finalizar los pases consecutivos. Caracas le está cerrando los espacios y no las deja avanzar



Minuto 27: primer cambio del partido. Sale por problemas físicos en Caracas FC, Mariángel Escobar e ingresa Yormary Ramones



Minuto 25: Daniela Montoya remata, pero sale desviado el balón. Nacional supera a las venezolanas, pero no encuentra el gol



Minuto 20: Marcela Restrepo por poco anota para Nacional. La mediocampista se animó a rematar y la portera Castillo le ahogó el primer gol para las verdolagas



Minuto 18: Caracas empieza a despertar y se acerca de a poco al arco verdolaga. La defensa estuvo atenta



Minuto 13: gran acción de gol para Atlético Nacional. Manuela González por poco anota con un cabezazo. La portera de Caracas estaba bien ubicada



Minuto 10: el partido se torna parejo, aunque las verdolagas son las que intentan llegar al primer gol. El juego se encuentra detenido porque una jugadora de Caracas está en el suelo



Minuto 4: Nacional es quien maneja el partido en este inicio de juego



Inicia el partido en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Alineaciones Caracas vs Atlético Nacional