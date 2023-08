América de Cali trabajó y mereció más: Milan las derrotó

América de Cali disputó su primer partido de la Women’s Cup y AC Milan fue su primer rival, quien las iba a medir, pero las escarlatas se plantaron bien frente a las italianas y terminaron jugando un buen encuentro en España.

Las dirigidas por Carlos Hernández no desentonaron en el predio del Atlético de Madrid y desde el inicio estuvieron en el campo las mundialistas con Colombia, Natalia Giraldo, Catalina Usme y Daniela Arias, quienes lideraron esa columna vertebral del equipo.



Durante el primer tiempo América jugó bien y tuvieron cómo hacerle daño a las italianas, quienes se vieron sorprendidas por la velocidad de juego de las colombianas y no tuvieron muchas chances para marcar.



Sin embargo, la contundencia en ataque fue decisiva y antes del descanso Milan abrió el marcador al definir con Greta Adami, quien venció a la portera Natalia Giraldo para el 1-0 en el minuto 38.



Para el complemento el partido no cambió mucho y América fue el dueño del balón, generando peligro, estorbando la zona defensiva del Milan y, de hecho, en el minuto 60 tuvo la más clara con Mariana Muñoz, quien estrelló el balón en el travesaño tras un potente remate de media distancia.



Pese a la intención de América por empatar, el segundo gol de Milán llegó en el minuto 79 la definición de Christy Grimshaw, quien logró con potencia, terminando así una buena de jugada por la banda de Chanté Dompig.



Al resultado en contra, al América se le juntó una lesión de la defensora Daniela Arias, quien prendió las alarmas tras salir con dificultad del campo de juego y en el banco de suplentes se le vio bastante preocupada.



Al final, Milan venció al América, pero las colombianas dejaron buena impresión y les sirvió para ir prepararse para el reto de la Libertadores Femenina.