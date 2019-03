Venezuela presenta la Superliga femenina 2019: ¿Y Colombia, cuándo?

El fútbol femenino sigue ganando terreno en el mundo y en el continente, donde este fin de semana será posible disfrutar de un torneo más de alto nivel.

Se trata de la Superliga Femenina de Venezuela, que se pondrá en marcha este sábado 30 de marzo, con la participación de 14 equipos.



Este miércoles, en reunión formal en la sede de la Feeración de Fútbol de Venezuela (FVF), hubo acuerdos generales para el funcionamiento del torneo, entre ellos la implementación de la norma de la juvenil en cancha, a partir de la segunda vuelta de la primera fase.



"Las atletas que aplican para esta reglamentación serán las nacidas en el año 2002 o en 2003, pero que ya hayan cumplido los 16 años", informó la FVF.



Así se jugará la fecha:



Sábado 30 de marzo:

Arroceros FC vs Caracas FC



Domingo 31 de marzo:

Zulia FC vs Estudiantes de Mérida

Monagas SC vs Atlético Venezuela

Lala FC vs Deportivo La Guaira

Estudiantes de Caracas vs Flor de Patria FC

Gran Valencia vs Deportivo Lara



Entre tanto, en Colombia siguen las discusiones sin que se haga, todavía, el anuncio oficial del inicio de las competencias. ¿Para cuánto el torneo colombiano?