Polémica frase de Vanessa Córdoba para defender el fútbol femenino

El fútbol femenino en Colombia sigue luchando para tener igualdad, respeto y una liga digna para que las jugadoras puedan competir en alto nivel y así representar con aspiraciones en las competiciones internacionales.



Sin embargo, la Dimayor sigue sin demostrar interés en fortalecer el fútbol para mujeres. Y ellas siguen levantando su voz de protesta para tener visibilidad y buscar soluciones.



Así, Vanessa Córdoba es una de las futbolistas que más exposición han tenido para defender la causa. La hija del exarquero Óscar Córdoba es muy activa en redes sociales y participa en el programa ‘La Titular’.



Vanessa reclamó por uno de los argumentos que se dan para no apoyar el fútbol femenino, y es que hacer las cosas bien internacionalmente es un requisito para apoyarlas a ellas. Así, dejó una frase que causó polémica.



“Si ganar títulos internacionales y tener buen despeño en estos torneos fuera el requisito necesario para poder tener liga profesional digna, en estos momentos no existiría el fútbol masculino en Colombia”, escribió Vanessa. ¿Tiene o no tiene razón?