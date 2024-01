Todo listo: así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina 2024

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) realizó el sorteo este martes 23 de enero, en el cual se definió cómo se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay 2024 que se espera tenga su primer juego el próximo 16 de febrero.



El torneo tendrá tres fases para definir al conjunto campeón, siendo la primera, una ronda de todos contra todos, como se hace tradicionalmente en la liga masculina. Seguidamente, serán 8 los equipos clasificados que se dividirán en los cuadrangulares semifinales y la tercera fase será la gran final de la liga femenina.

Cali, Pasto, Nacional, Millonarios, Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta, Pereira, Medellín, Alianza FC, América y Santa Fe son los equipos participantes para la edición 2024.



Al contar con 15 equipos, es necesario que cada fecha, un conjunto descanse y, para la primera fecha, será Atlético Nacional el equipo que aplace su debut hasta la segunda jornada.



De esta manera, uno de los juegos que más llama la atención en el inicio del certamen es Millonarios ante Independiente Medellín, así como América frente a Inter de Palmira.



Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay 2024:

​

Cúcuta vs. Santa Fe

Junior vs. Real Santander

Pereira vs. Pasto

Alianza vs. Cali

Millonarios vs. Medellín

Llaneros vs. La Equidad

América vs. Inter de Palmira



Descansa: Atlético Nacional