Selección femenina de Perú se queda sin DT por denuncias de jugadoras

Avanza la investigación en contra del seleccionador nacional de Perú, previo a los preparativos para la Copa América del año que viene.



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) separó del cargo al técnico de la selección femenina, el brasileño Doriva Bueno, mientras su comisión de Integridad y Ética investiga una denuncia presentada por las jugadoras Adriana Lúcar y Myriam Tristán.

Pese a que no ha trascendido el motivo de la denuncia, los hechos sucedieron durante la última concentración del combinado femenino, donde tanto Lúcar como Tristán abandonaron la concentración antes de viajar a Quito para jugar dos partidos amistosos contra Ecuador.



Preguntado por la ausencia de estas dos jugadoras antes de salir de Lima rumbo a Ecuador, el técnico brasileño lo achacó a la disconformidad de las jugadoras con los dorsales asignados y las tallas de las camisetas, lo que fue desmentido por las implicadas.



"Nuestra decisión no se debe a una molestia por el número de la camiseta ni la talla de la misma. Somos deportistas que se toman el fútbol de manera profesional y jamás se nos ocurriría adoptar una postura así bajo un argumento de este tipo", señalaron en un comunicado conjunto Lúcar y Tristán.



"Tiene que ver con temas internos que, por el bien de la selección, no vamos a ventilar en este momento. Respetamos a la selección, a nuestras compañeras y al fútbol femenino en general", añadieron.



Asimismo, Lúcar aseguró que se encargó de advertir al jefe de equipo que iba a abandonar la concentración de la selección "y él sabe las verdaderas razones". Por el momento, la selección femenina quedará a cargo de Karen Palacios, entrenadora asistente de los combinados femeninos de Perú.