Denuncias en la selección femenina de Perú dejó certeras consecuencias

Siguen los líos en selecciones nacionales femeninas. En las últimas semanas, tanto Estados Unidos como Perú fueron noticia por quejas de sus jugadoras.



Justamente sobre este último conjunto, se tomaron medidas “por mutuo acuerdo”.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rescindió este viernes el contrato del técnico de la selección femenina, Doriva Bueno, en el ojo de la polémica tras las denuncias presentadas por dos jugadoras.



El entrenador estaba apartado del cargo desde que la selección regresó de disputar dos partidos amistosos en Ecuador el mes pasado, en un viaje que se negaron a realizar las futbolistas de Alianza Lima Adriana Lúcar y Myriam Tristán por un desencuentro con Doriva cuyos detalles prefirieron no revelar.



No obstante, la Federación aseguró en el comunicado emitido este viernes que no hubo sanción alguna para los investigados en este proceso y que la rescisión del contrato con el técnico brasileño se produjo "de mutuo acuerdo".



De momento, la selección femenina de fútbol quedará de manera interina a cargo del preparador Conrad Flores, miembro del equipo de técnicos de la FPF.