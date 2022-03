Selección Colombia, sensación en Sudamericano Sub17, va por Ecuador

La Selección Colombia tiene este miércoles un duelo definitivo en el Sudamericano Sub 17 femenino de Uruguay, en el que ya es una auténtica revelación.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua se medirá, en su tercera salida, a su escolta en el grupo A, el equipo que amenaza su supremacía pues tiene los mismos 6 puntos en el torneo que entrega tres cupos al Mundial de la categoría de India.



Colombia viene de una exhibición contra Perú (7-0) y una victoria bien trabajada contra Chile (3-1), que lo tiene como el segundo mejor elenco de toda la competencia, superado solo por Brasil, por un solo gol de ventaja (+10 frente a +9).



"Hubo errores que poco a poco iremos corrigiendo, son más de concentración, ya en el segundo tiempo estábamos agotadas pero igual hubo desaciertos. De Ecuador el profe lo ha analizado pero no hemos hablado, sabemos que viene en racha con dos victorias pero nosotras vamos con todo", anunció Juan Ortegón.



Juana hizo un gol clave en esa última victoria, que es un sueño de infancia cumplido: "Es mi primer gol, en las AVP le pido al profe que me deje subir porque soy buen en el juego aéreo. Me sentí muy orgullosa, muy feliz, es algo que marca, que se van consiguiendo los resultados poco a poco", comentó.



Ella, Yessica Muñoz y Linda Caicedo están en las fotos pero todas las jugadoras han hecho un gran esfuerzo que debe coronarse con uno de los puestos mundialistas que fueron a buscar.



¿Cómo seguirlas en esta tercera salida en el Sudamericano de Uruguay? Tome nota:



Colombia vs Ecuador

Hora: 2:00 p.m. hora colombiana

​TV: Señal Colombia