Preocupación en Federación por denuncias de acoso y Mundial Femenino

El escándalo de la Selección Colombia Femenina sigue imparable, pues varias mujeres están empezando a denunciar acosos sexuales hacia personas del equipo. Este martes, en 'Blu Radio', Álvaro González Alzáte, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol volvió a referirse al tema, esta vez, preocupando el Mundial.

"Estoy muy preocupado por la imagen del fútbol. Creo que tienen que tener algunas cosas muy válidas para que le imputen cargos a una persona, pero hay que esperar el fallo final", comentó Alzáte.



El vicepresidente, que en una rueda de prensa había mencionado que las denuncias no tenían fundamento, ahora comentó que, "en 28 años de manejo, jamás vi tan atrofiado el fútbol femenino como lo hemos visto en el tiempo actual. Me parece aberrante lo que hizo Didier Luna y Sigifredo Alonso".



Con relación al Mundial Femenino que se realizará en Colombia, en 2023, Alzáte comentó que pretende que estas denuncias no priven al país de realizarse el torneo.



"Es oportuno hacer el Mundial. Debemos empezar un proceso serio en el fútbol femenino si queremos llegar al nivel con el que todos soñamos. Ojalá que con este escándalo no nos priven de hacer el Mundial. Nosotros lo pedimos y tenemos el apoyo del Gobierno Nacional, me preocupa que con todo esto la Fifa no se den cuenta que lo que queremos es cambiar la imagen y hacer las cosas bien", finalizó.