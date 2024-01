Habría sorpresas: filtran lista de Colombia para Copa Oro femenina

La Selección Colombia se prepara para lo que será la disputa de la Copa Oro femenina la cual tendrá lugar durante el mes de febrero y donde el seleccionado nacional es uno de los cuatro equipos sudamericanos que participarán.



Ante esto, el cuadro de Ángelo Marsiglia tendrá un microciclo y justamente este viernes se dieron a conocer las jugadoras que se concentrarán en Bogotá entre el 29 de enero y el 7 de febrero.



Allí aparecen nombres como Angela Barón, Carolina Arias, Diana Ospina, Gabriela Rodríguez, Liana Salazar, Natalia Giraldo entre otras.

Convocatoria de la Selección Colombia Femenina de Mayores para microciclo de preparación



🔗 https://t.co/EMQaNJNir6#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/RcAWWl9e1U — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 26, 2024

No obstante, a la par de este listado oficial se filtró un listado de 58 jugadores que serían tenidas en cuenta de cara a la competencia de la Concacaf que se jugará en Estados Unidos.



Pues bien, para sorpresa de muchos, en los nombres de las jugadoras aparece una de las llamadas ‘vetadas’, las cuales fueron algunas referentes que no volvieron a ser convocadas por problemas en el vestuario sobre todo con el anterior entrenador de Colombia, Nelson Abadía.



De las llamadas ‘vetadas’ que son Yoreli Rincón, Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba, Melissa Ortiz y Natalia Gaitán, en el reciente listado salió el nombre de la última mencionada.



Gaitán, en su momento fue la capitana de la Selección Colombia y dejó de ser llamada desde hace unos años por motivos que no fueron explicados.



El nombre de la futbolista aparece junto a las grandes jugadoras de la actualidad como lo son Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez.



Con esto mencionado, ahora se espera si Marsiglia reintegra al plantel a Gaitán o seguirá excluida de la Selección donde jugó 36 encuentros desde 2010 hasta 2019.