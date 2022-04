Colombia Sub20 preparada para la instancia final: listo el fixture

El Sudamericano Sub20 Femenino en Chile está llegando a su final. Tras jugarse la fase de grupos, clasificaron Venezuela y Colombia por el Grupo A y en el B, Brasil y Uruguay. Así las cosas, el lunes iniciará la última instancia antes de definir qué dos selecciones clasificarán al Mundial de Costa Rica.

Las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán duros exámenes, uno de ellos, ante un rival que ya conoce como Venezuela, que afortunadamente para la Selección Colombia, las venezolanas no podrán contar con Bárbara Olivieri que salió expulsada en el último partido de la fase de grupos ante Argentina y fue sancionada por dos juegos.

Nuevamente, Colombia jugará en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera. Debutarán ante Brasil, luego Venezuela, y cerrarán frente a Uruguay para definir los dos boletos a Costa Rica. Así las cosas, estos son los horarios oficiales para cada partido.

Fixture de la Selección Colombia Femenina Sub20:

Brasil vs Colombia

- Lunes 19 de abril

- 5:30 p.m. (hora colombiana)



Colombia vs Venezuela

- Jueves 21 de abril

- 5:30 p.m. (hora colombiana)



Uruguay vs Colombia

- Domingo 24 de abril

- 4:00 p.m. (hora colombiana)