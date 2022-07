Juan Pablo Sorín: ‘Colombia tiene mentalidad ganadora y solidez’

La final de la Copa América Femenina tiene en expectativa a todo el entorno del deporte sudamericano. Colombia y Brasil se enfrentarán en Bucaramanga, donde la ciudad santandereana ya está en modo tricolor, esperando un resultado positivo para las locales, que se han desempeñado, de gran forma, en todo el certamen.



El apoyo al fútbol femenino ha crecido, desde todos los frentes. El exjugador, Juan Pablo Sorín, se ha convertido en uno de los activistas que ha promovido el buen desarrollo para las mujeres, además, de una igualdad de condiciones para ellas en términos laborales.



Con paso por River, Juventus y su destacada actuación en la Selección Argentina, es voz autorizada para hablar de ello. En entrevista con el diario AS, Sorín dio su opinión, de lo que puede llegar a ser el duelo entre Colombia y Brasil “Va a ser un partidazo, ha sido un gran torneo. Se ha emparejado hacía arriba por parte de todas las selecciones. Ahora todas pueden soñar con un título. Desde el comienzo se veía esta final, a mí me duele un poco porque Argentina no llegó, pero hay calidad en dos equipos. Brasil es la gran candidata por los siete títulos conseguidos, pero Colombia tiene la posibilidad de romper la racha y ser campeona por primera vez en su país con una fiebre hermosa. Esta revolución no para más”.



Destacó el nivel de las jugadoras colombianas “hablan tanto como afuera de la cancha. El fútbol colombiano mostró talento y capacidad de lucha, pero al mismo tiempo inteligencia emocional. Ahora está clasificada al Mundial en la Sub 17, la Sub 20 y mayores, que jugará la final. Tiene un equipo sólido que juega con una mentalidad ganadora”.