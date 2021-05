¡Con la plana mayor! Selección Colombia jugará amistosos con Paraguay

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia Femenina de Mayores disputará tres partidos amistosos ante su similar de Paraguay.





Y esa no es la mejor noticia: ¡finalmente vendrán las jugadoras que actúan en ligas internacionales!



Se trata de juegos de preparación para los diferentes eventos programados por la Conmebol y para planificar la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Australia – Nueva Zelanda 2023.



Así se disputarán los amistosos:



Paraguay vs. Colombia

Fecha: Junio 11 de 2021

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: Por definir



Paraguay vs. Colombia

Fecha: Junio 13 de 2021

Estadio: Centro de Alto Rendimiento en Ypané

Hora: Por definir



Paraguay vs. Colombia

Fecha: Junio 15 de 2021

Estadio: Centro de Alto Rendimiento en Ypané

Hora: Por definir