Las leonas quieren rugir de nuevo: a remontar y conquistar otro título

Por primera vez, Santa Fe llega a la final de vuelta con el marcador en contra, y no solo eso, intentarán revertirlo en campo ajeno. Será una difícil prueba para las leonas que buscan su tercera estrella. En la interna del grupo prima la convicción; así lo dejó ver este sábado su capitana Fany Gauto, una de las jugadores más destacadas de la Liga Femenina 2021. Quieren el tricampeonato y en cancha del Deportivo Cali buscarán celebrarlo.

En El Campín, las leonas sufrieron un duro golpe en la primera final y cayeron goleadas 4-1, con tantos de Manuela Paví, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo y María Morales. Pese al marcador adverso, confían en el trabajo a lo largo del torneo y buscarán descontar cuanto antes. Tampoco hay lugar a los errores y fue algo en lo que trabajaron previo al viaje a Cali.



"El equipo ha asimilado esa derrota. No está muerto quien pelea y venimos a eso. Somos conscientes de la noche fatal en Bogotá y no salió lo planeado. Nos costó hacer nuestro juego porque Cali planteó un partido interesante. Nos dejaron un marcador bastante largo pero no es difícil, porque sabemos de las jugadoras que tenemos", dijo el técnico Albeiro Erazo, quien buscará su tercer título en la Liga Femenina. Ya ganó como asistente en Atlético Huila en 2018 y en 2020 lo hizo como entrenador de las cardenales.



La capitana, Fany Gauto, dijo que "el partido no está definido y nos quedan 90 minutos por luchar. Esta semana hemos trabajado bastante bien, anímicamente el equipo está bien y venimos con la mentalidad de revertir el resultado. La pelota quieta siempre ha sido el fuerte de Santa Fe, pero este va a ser un partido diferente, ya sea a balón parado o en acción de juego. De visita siempre nos ha ido bien y confío en las chicas".



Este será la tercera final que dispute Santa Fe desde el estreno de la Liga Profesional Femenina en Colombia. En 2017 lo hizo venciendo al Atlético Huila, con un 1-2 en Neiva y 1-0 en Bogotá. En la final de 2020, en la que superaron al América de Cali, ganaron 1-2 en Cali y se impusieron por dos tantos en El Campín.



El dato: únicamente por el partido de la final entre Cali y Santa Fe, el estadio de Palmaseca acogerá el nombre de Myriam Guerrero, pionera del fútbol femenino. Se trata de un homenaje que el club azucarero quiere hacerle a la primera capitana y única entrenadora de la Selección Colombia Femenina.



Final vuelta - Liga Femenina 2021

Día: Domingo, 12 de septiembre

Hora: 8:10 pm

Estadio: Deportivo Cali

Árbitra: María Victoria Daza

Transmite: Win Sports +



Posible formación



Wendy Martinez, Gabriela Huertas, Johannys Muñoz, Leivis Ramos, Viviana Acosta, Jessica Peña, Liana Salazar, Fany Gauto, Tatiana Ariza, Ivonne Chacón y Kena Romero.

DT: Albeiro Erazo