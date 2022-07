Santa Fe tiene clara su postura: 'no tenemos como sacar un equipo'

Este jueves 7 de julio, la Dimayor tendrá una asamblea extraordinaria con la que buscan conocer con cuántos equipos cuentan para la Liga Femenina del segundo semestre de 2022. A propósito de este tema, FUTBOLRED dialogó con Diego Fernando Perdomo, directivo encargado del proyecto femenino en Independiente Santa Fe, quien aclaró las razones por las que no participarán de este torneo.

Tal como lo había adelantado FUTBOLRED, las leonas no sacarían equipo para el segundo semestre y pensaría en un proyecto más organizado para 2023. Respecto a esto, Perdomo mencionó que "nosotros en Santa Fe hemos hecho una planeación de acuerdo a lo proyectado y lo programado por la Dimayor, y con base en eso planteamos tener un equipo para la liga de este año, con un equipo competitivo como lo vimos, que llegamos hasta las semifinales".



El directivo cardenal mencionó que la plantilla femenina tiene "un costo importante dentro del presupuesto de la institución" y por ello cuando desde Dimayor se habló de una Liga 2022-II, todo se complicó. "Nos dice que salgamos a jugar una liga, que para mí no lo es, es de dos meses, una liga a la carrera. Hay jugadoras que ya terminaron su contrato y se fueron, hay que revisar visas de trabajo y organizar un equipo competitivo de esa manera es una locuraa, y más, cuando están en Copa América y ya han salido a otros equipos en el exterior".



Diego Perdomo dejó claro que en la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor su postura es que no participarán. "Nuestra posición es que este es un torneo, que no podemos llamar liga porque solamente hay seis equipos interesados. Los dos de Cali que tienen que ir a Libertadores están haciendo fuerza obviamente para tener competencia, pero yo creo que debemos ser responsables y no dejarnos llevar por la pasión. Debemos tener una liga estable, pero no podemos permitir hacer un torneo por hacerlo”.



Y agregó: "No tenemos como sacar un equipo, no tenemos las jugadoras competitivas, ni tenemos como en un mes ponerlas a punto, nos vemos expuestos a una lesión y a participar por participar, tampoco está claro si se daría cupo a Libertadores. Nosotros no participaremos en una liga que no se puede llamar liga, sino un torneo a la carrera”.



El expresidente de Atlético Huila campeón de Copa Libertadores en 2018, mencionó que la apuesta debe ser por "construir fútbol femenino, trabajar en las divisiones menores, apoyar a nuestras selecciones Colombia, clasificar al Mundial y esa es la posición de Santa Fe. También es muy complicado conseguir patrocinadores por dos meses, y la Dimayor tampoco tiene patrocinador. Hay unos recursos que destinó el Ministerio del Deporte pero están destinados para pasajes y hotel, y a los clubes no llegan esos recursos. Betplay pone 400 o 500 millones de pesos pero eso ni siquiera es lo que cuesta la nómina de un solo equipo. Llevaremos esa posición a la asamblea, la de esperar, de ser racionales. Hemos hablado con clubes que tampoco pueden participar pero que quieren seguir participando”.



Finalmente, Perdomo precisó que por razones personales se ha distanciado de Santa Fe pero dejó claro que continúa trabajando por el fútbol y por el fútbol femenino en Colombia. "Estamos con Santa Fe trabajando desde la junta directiva. Al principio estuvimos al frente del equipo, pero desafortunadamente después de la pandemia ha sido muy difícil el sector de la construcción, en el que la empresa trabaja, y he tenido que dedicarle un poco más de tiempo a mis negocios personales, entonces no he estado tan de frente con Santa Fe, pero estamos cercanos y apoyándolo. Estamos también cercanos al Presidente de la Dimayor y ojalá nos escuche con esta propuesta de una liga distinta. Ahí seguimos apoyando no solo a nivel de equipo sino también de desarrollo a nivel nacional”.