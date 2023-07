Confirman las tres sedes para la Libertadores Femenina en Colombia

El fútbol femenino no para de dar noticias y en pleno Mundial ya se están empezando a conocer cómo se disputarán las próximas competencias internacionales y Colombia será protagonista al albergar la edición 2023 de la Libertadores.

Los equipos clasificados a este importante torneo son el campeón de Liga Femenina, Independiente Santa Fe, el subcampeón América de Cali y el conjunto revelación, Atlético Nacional, quien aseguró su cupo por reclasificación.



Pese a que oficialmente aún no se conocen cuáles serán las sedes para albergar este campeonato internacional, la periodista Laura Bernal aseguró que las tres ciudades escogidas fueron Armenia, Bogotá y Cali.



Además, Santa Fe y América no tendrán inconvenientes en jugar la fase de grupos en su respectiva ciudad, pero Atlético Nacional sí tendrá que jugar en Armenia de local debido a conciertos programados en Medellín, situación que hizo descartar por completo a la capital antioqueña.



Sin embargo, aún no se conoce qué sede albergará la gran final de la Libertadores Femenina, aunque por ahora, Cali es la primera opción debido a la gran acogida que ha tenido la Selección Colombia jugando allí.



🚨Atención. La Copa Libertadores Femenina 2023 en Colombia (5-21 de octubre) tendrá 3 sedes.



CALI

BOGOTÁ

ARMENIA



América jugará la fase de grupos en el Pascual Guerrero, Santa Fe en Techo/El Campín y Nacional en el Centenario de Armenia. pic.twitter.com/wyc15cTrJb — Laura Bernal B (@laurabernalb_) July 28, 2023



De esta manera, a falta de que Conmebol lo haga oficial, los estadios que albergarán la Copa Libertadores Femenina entre el 5 y 21 de octubre serán el Nemesio Camacho 'El Campín' y el Metropolitano de Techo (Bogotá) Pascual Guerrero (Cali) y el Centenario (Armenia).