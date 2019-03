Jugadoras ratifican denuncias de irregularidades y exigen equidad

Equidad y respeto pidieron las jugadoras reunidas en Bogotá, en una rueda de prensa en la que ofrecieron sus puntos de vista sobre el inminente final de la Liga femenina y ratificaron sus denuncias sobre irregularidades en las selecciones Colombia.

Vannesa Córdoba, Natalia Gaitán, Oriánica Velásquez, Daniela Montoya, Nicole Regnier y otras jugadoras insistieron en la necesidad de mantener un torneo profesional femenino y no uno aficionado como el que propone la dirigencia y presentaron pruebas de las irregularidades que muchas de ellas sufrieron en la Selección Colombia.



"Yo estuve en una nómina paralela, yo pagué mis desplazamientos, mis hoteles y consiguí un millón 200 mil pesos a la cuenta personal del técnico Felipe Taborda, pensando que era lo que debía hacer para estar en una selección, que para mí es lo más importante", denuncia Isabella Echeverry.



Melissa Ortiz reveló que cuando sufrió una grave lesión, la Federación no tenía seguros que cubrieran todos sus gastos y ella debió asumir una parte importante con el seguro de su familia.



Daniela Montoya ratificó que fue víctima de un veto que la sacó un año y medio de la Selección Colombia por transmitir sus quejas e inconformidades con el manejo de ciertas situaciones.



Todas las pruebas de sus denuncias serán enviadas al Comité de ética de la Fifa, Coldeportes, Defensoría del pueblo y demás entes competentes.



La Liga y su final

Oriánica Velásquez lamentó la decisión de terminar la Liga y borrar el paso de jugadoras como ella, en selección desde los 15 años, por la decisión de no darles oportunidades a las mujeres.



Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, dijo que sabe que hay apoyo a la Liga, pero es la dirigencia la que se opone: “presidentes nos han dicho que quieren hacer la Liga, piden no dar nombres pero restan pendientes de que en la asamblea se apruebe lo de diciembre que es que Liga profesional así había, González tomándose atribuciones que no le corresponden le arregla el problema al doctor Vélez”, dijo.



'Calidad existe, somos campeones de Copa Libertadores, dicen que eran muchas extranjeras, había siete colombianas en cancha, cuatro extranjeras', añadió.



El abogado y las jugadoras coincidieron en pedir cuentas claras: “La Federación es sin ánimo de lucro y obliga fomentar y desarrollar el fútbol femenino. No nos gustaría saber en qué se han invertido los premios de la Fifa y los demás ingresos''



La falta de patrocinio es porque no hay cuentas claras: “¿No será qué falta patrocinio por falta de transparencia?, muchas empresas no saben a dónde va el dinero que ponen', añadió.



Eliminar a jugadoras con experiencia mundialista, es para todos un paso atrás del fútbol femenino: “En su etapa de madurez a los 24, 25, 26 años no van a poder jugar. Nos privan porque las consideran problemáticas por exigir condiciones mínimas. Esto será un retroceso, es innegable'.