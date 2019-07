Cerca de la clasificación: así fue la fecha 3 de la Liga Femenina

Siguen las emociones del fútbol femenino y ya se disputó la tercera fecha de la Liga en Colombia. Varios equipos están a un solo punto de clasificar y buscarán sumar en la siguiente jornada para poder estar en las rondas finales.



Recordemos que varios partidos de esta fecha ya se adelantaron, como el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe.



Así fue la tercera fecha:

Grupo A:



Medellín ya había jugado y derrotó por 2-0 a Pereira. Este domingo, Atlético Nacional le ganó como visitante a Once Caldas por 1-2. Medellín y Nacional son líderes con 9 puntos, mientras que sus rivales no han sumado una sola unidad.



Grupo B:



Santa Fe y Millonarios, que son líderes con 7 puntos, ya jugaron y empataron por 1-1. La Equidad, este domingo, derrotó por 2-1 a Fortaleza y sumó seis unidades, mientras que su rival no tiene puntos.



Grupo C:



Este domingo, Junior perdió por 2-0 contra Bucaramanga. Las tiburonas son líderes con seis puntos y las leopardas quedaron con cinco unidades. Cúcuta, por su parte, cerró la fecha y perdió por 0-1 contra Real Sanandrés, club que quedó con cuatro unidades.



Grupo D:



América de Cali ya había jugado y derrotó por 1-0 al Atlético, mientras que Cortuluá venció por 3-1 al Deportivo Cali. Las escarlatas tienen puntaje perfecto y quedaron con nueve puntos, Cortuluá es líder y tiene seis unidades, mientras que Cali es tercero y suma 3; Atlético tiene 1.



Grupo E:



Atlético Huila ya había goleado por 3-0 a Orsomarso, mientras que Pasto y Tolima igualaron por 0-0 este domingo. Las opitas son líderes con siete unidades, Pasto segundo con cinco, Tolima tercero con dos y Orsomarso último con uno.