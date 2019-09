Técnico del América apacigua la euforia: ‘Un 2-0 no es tranquilizante’

El técnico del América de Cali Femenino dio las claves de lo que debe ser su trabajo para mantener la ventaja de 2-0 que obtuvo su equipo en el encuentro de ida contra el Independiente Medellín, en el juego de ida de la final de la Liga Femenina, disputado este martes en el estadio Pascual Guerrero. “Lo importante es recuperarnos”, dijo el técnico del cuadro escarlata.

Para Usme, será clave el trabajo de recuperación luego del gran esfuerzo físico que tuvieron este martes, teniendo en cuenta la exigencia que les impondrá el rival en el Atanasio Girardot: “La semana va a ser muy importante, primero recuperarnos va a ser vital. Son partidos en los que hay que hacer un gran desgaste”, dijo Usme.



El entrenador explicó que el “Medellín es un equipo que tiene una posesión de balón importante” y que “cuando te encuentras un equipo de esas características todo se basa en cerrar espacios, pero para eso hay que tener una buena preparación. Lo importante ahora es recuperarnos, mirar qué cosas tenemos que corregir, qué hicimos bien y basados en eso, planificar la semana e ir con todo a la ciudad de Medellín”, señaló.

Sobre las molestias físicas de algunas jugadoras



“No puedo dar un parte hasta no tener a mano las evaluaciones. No podría decir cómo están relamente, hay que espera a que las evaluemos, saber a ciencia cierta qué les pasó.



Me acuerdo mucho del primer partido en Medellín, contra Nacional, que nos pasó lo mismo. No era un tema físico, era más la ansiedad, el desgaste del partido. Hay que esperar cómo amanecen, cómo las podemos recuperar y poder tener un diagnóstico real, cómo van a llegar al partido del lunes”.

Esto dijo Usme sobre la tranquilidad que le da el 2-0



“Lejos de ser un resultado que nos de tranquilidad, lo he dicho toda la semana: uno trabaja pensando en cada partido, cada partido es una historia distinta. Seguro ellas van a querer allá imponer sus condiciones y salir con todo, es algo absolutamente normal y nos tenemos que preparar para eso. Pero un 2-0 está lejos de ser un marcador tranquilizante, que nos sintamos ya que conseguimos el objetivo. Faltan 90 minutos, eran 180, ya cumplimos los primeros 90, digamos que en el primer tiempo vamos ganando 2-0, vamos a ver qué pasa en el segundo”.