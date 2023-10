Jesurún sobre el fútbol femenino: ‘Lo utilizan para hacer show’

El fútbol femenino en Colombia viene en un crecimiento importante y tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, muchos salieron a defender esta rama del deporte, logrando a su vez exigir para que sea más estable.





Pese a ello, los hinchas del fútbol femenino aún no tienen con certeza cuándo volverá la Liga profesional y aún habiendo algún aporte del Gobierno para lograr realizar el torneo.



Con respecto a las críticas que ha recibido por el poco apoyo al fútbol femenino, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dialogó con Win Sports y dejó claro quiere que siga evolucionando, pero que aún no deja bastantes utilidades, por lo que el esfuerzo de directivos es máximo para poder mantener una plantilla es máximo.



“El fútbol femenino es un producto que apenas está en ebullición y tratando de evolucionar, no solo en Colombia, en el mundo. Los clubes profesionales no tienen presupuestos para hacer equipos femeninos. Sin embargo, están haciendo esfuerzos inmensos y buscan competir”, dijo Jesurún.



De igual manera, el directivo mencionó que hay algunos que buscan sus propios intereses y que buscan hacer ‘show para hacerse notar’.



“La gente ha utilizado el tema del fútbol femenino como un vehículo publicitario, para hacer ‘show’ y hacerse notar. Pero no entran a la base, que es que los patrocinadores son muy pocos”, fue contundente Ramón Jesurún.



☕☀ "El fútbol femenino es un producto que está apenas en ebullición" Ramón Jesurún, presidente de la FCF. #PrimerToque pic.twitter.com/GBADeAYUMr — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 10, 2023



​Por último, Jesurún hizo énfasis en la Libertadores Femenina que se está realizando en Bogotá y Cali e hizo un llamado a la asistencia porque ha visto los estadios con pocos espectadores.



“Trajimos la Copa Libertadores Femenina y los estadios semivacíos. Los mejores clubes del fútbol femenino en Sudamérica están acá y los estadios semivacíos. Entonces.”, finalizó Jesurún.