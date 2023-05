Liga Femenina ya tiene clasificados y llaves definidas

La Liga Femenina en su fase regular llegó a su fin y luego de finalizada la fecha 17, quedaron los ocho equipos mejores clasificados, quienes lucharán por el título de esta edición 2023.

Los equipos que lograron sellar su clasificación en esta última fecha fue La Equidad y Cortuluá, quienes terminaron entrando con 25 y 23 puntos. La gran sorpresa fue la eliminación de Llaneros, quienes hace unas jornadas estaban dentro de los ocho, pero sus constantes malos resultados en los últimos cinco juegos les certificó la eliminación y quedaron con 22 unidades.



Estos fueron los ocho clasificados a cuartos de final de Liga Femenina:



América de Cali, Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Medellín, Deportivo Cali, Cortuluá, La Equidad.



Resultados Liga Femenina fecha 17:

​

Real Santander 1-4 Millonarios

Tolima 2-3 Cali

Medellín 2-2 Nacional

América 2-0 La Equidad

Boyacá Chicó 1-1 Junior

Huila 0-2 Pereira

Bucaramanga 0-4 Cortuluá

Santa Fe 2-0 Llaneros



De igual manera, Dimayor definió las llaves de cuartos de final de Liga Femenina, fase que se jugará en duelos de ida y vuelta. Sin embargo, aún no hay fechas tentativas del comienzo de estas finales.





Llave A: América de Cali vs La Equidad

Llave B: Independiente Santa Fe vs Cortuluá Yumbo Industriales FC)

Llave C: Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Llave D: Deportivo Pereira vs Deportivo Cali