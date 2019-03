La prueba del veto a Daniela Montoya en Selección, por Álvaro González

Entre las denuncias que hicieron varias jugadoras colombianas en Bogotá, se destacó una que apunta directamente a Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Por mucho tiempo la no convocatoria de Daniel Montoya, la volante creativa de la Selección Colombia, se atribuyó de manera no oficial a un posible veto de la FCF, por la petición expresa de ella a González de mejorar los planes de premios por logros obtenidos por el equipo.



Pues, según las propias palabras de González, hubo un veto que quedó en evidencia.



Así se puede inferir de dos audios en lo que se explicó la situación.



Los hechos ocurrieron en la concentración de la Selección Colombia femenina de mayores en Estados Unidos, en abril de 2016, durante una reunión de aproximadamente dos hroas con Gonzalez para manifestaron las inconformidades del grupo.



“Me parece que debiste decirte a mí que contaban con esos premios, debiste decirlo antes de ir a la presa, no cobrar por interpuesta persona. Si yo te mando pa’l carajo y salgo mal contigo, ve a la prensa”, empieza diciendo.



Y añade: “utilizó mal el medio, Daniela debió buscar a Luis (Bedoya, expresidente de la FCF), pero eso encasilló a la dirigencia deportiva contra ella. Entonces si le dicen a Felipe Taborda, usted no la puede arrimar a ese grupo, ah pero la necesito, listo si la llega a firmar se va usted. ¿Y usted qué hace si quiere estar ahí? ¿Quén pierde pierde? Ella, porque usted cuida su puesto, mi ultimátum es si llama a Cata, chao pescao, ¿quién pierde? Es un círculo vicioso y es como una bola de nieve que va creciendo”.



Más adelante, el directivo dice: “A nosotros nos llegó, cuando el problema ese, la idea, escuchamos declaraciones de Daniela y otras personas de envenenar a los dirigentes y los periodistas dándonos palo… yo estoy curado, pero hay dirigentes que se duelen”





Al referirse a la salida de Nelson Abadía de la selección nacional, también queda claro el manejo de los problemas al interior de la Selección femenina.



“Los premios, que fue Nelson el que empezó a impulsar, a organizar el grupito y montar el sindicato. Por qué no nos llama y consulta qué le parece mucho, poquito, por qué no pide un concepto que es lo que debió hacer. Que es un Hp, no puede estar ahí. ¿Qué hace uno ahí? El que manda, manda, aunque mande mal, chao papa, así de fácil”.



El directivo reconoció que el exDT buscó incesantemente respuestas a su salida hasta que las encontró: “Es que no sé por qué me sacaron a mí… Jesurun no responde, usted no me puede recibir, Cogollo escondido… Le dije, nos llegó el aviso que el del sindicato es usted, y como nos dijeron que el que reunió a la gente a decirle cuánto pedir era usted, no puede estar con nosotros. En vez de ser un alineante entre cuerpo técnico, jugadoras y nosotros, usted es la punta de lanza contra nosotros… Si tengo una berraca lanza en el rabo qué hago, me la quito. Me quité la puya y estoy feliz”.



Esta y otras pruebas de más irregularidades fueron aportadas por las jugadoras, que esperan que la dirigencia reflexione y trabaje con ellas por el bien del fútbol femenino.