Partidos decisivos en Libertadores Femenina: así se jugará la fecha 2

La Copa Libertadores Femenina 2023 que se está jugando en Colombia dio su puntada inicial en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el estadio de Techo en Bogotá, logrando dejar muchas sorpresas en esa primera jornada que dejó con obligación a más de un equipo de ganar su segunda salida.

De los equipos necesitados en conseguir una victoria para seguir con vida, se encuentran los dos colombianos, América de Cali y Santa Fe, Club Nacional, Boca Juniors, Colo Colo, Always Ready, Santa Fe, Universitario, Caracas y Barcelona SC.



Por otro lado, en la lista de clubes que podrían asegurar su clasificación en esta segunda fecha, está Atlético Nacional, quien fue el único colombiano que ganó en la fecha 1, el campeón Palmeiras, Olimpia, Universidad de Chile, Libertad Limpeño, Corinthians e Internacional.



Así se jugará la fecha 2 de la Libertadores Femenina 2023:



Domingo 8 de octubre 2023



Olimpia vs Universidad de Chile

Hora: 3:00 p.m.

TV: Win Sports

Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá



Palmeiras vs Caracas

Hora: 3:00 p.m.

TV: Pluto TV

Estadio: Pascual Guerrero, Cali



Barcelona vs Atlético Nacional

Hora: 5:30 p.m.

TV: Win Sports y Pluto TV

Estadio: Pascual Guerrero, Cali



Santa Fe vs Universitario

Hora: 5:30 p.m.

TV: Win Sports y Pluto TV

Estadio : Metropolitano de Techo, Bogotá



Lunes 10 de octubre



Boca Juniors vs Club Nacional

Hora: 3:00 p.m.

TV: Win Sports

Estadio: Pascual Guerrero, Cali



Colo Colo vs Libertad Limpeño

Hora: 3:00 p.m.

TV: Pluto TV

Estadio: Metropolitano de Techo



América vs Internacional

Hora: 5:30 p.m.

TV: Win Sports

Estadio: Pascual Guerrero, Cali



Corinthians vs Always Ready

Hora: 5:30 p.m.

TV: Pluto TV