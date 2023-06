Semifinales de Liga Femenina tienen fecha y hora: ¿Cómo ver EN VIVO?

Este martes se conoció cuándo se jugarán los partidos de ida y los de vuelta en las semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2023, a la que avanzaron América de Cali, Deportivo Pereira, Santa Fe y Atlético Nacional. Los partidos llevarán transmisión de Win Sports.

Semifinales ida

​

Viernes, 9 de junio

6:00 pm | Deportivo Pereira vs América de Cali

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: Win Sports +



8:05 pm | Atlético Nacional vs Ind. Santa Fe

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports / Win +



Semifinales vuelta



Miércoles, 14 de junio

6:00 pm | Ind. Santa Fe vs Atlético Nacional

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +



8:15 pm | América de Cali vs Deportivo Pereira

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports +