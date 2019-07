Partidos imperdibles: así se jugará la tercera fecha de Liga Femenina

Se juega la tercera fecha de la Liga Femenina y la Dimayor confirmó los horarios en los que se jugarán los partidos de esta jornada.



En esta fecha ya se disputó el clásico capitalino que quedó igualado a un gol en la despedida de Leicy Santos, entre Santa Fe y Millonarios.

FASE DE GRUPOS

FECHA 3



GRUPO A



17 de julio



Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur



28 de julio



Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande



GRUPO B



17 de julio



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC (1-1)

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



27 de julio



La Equidad vs Fortaleza CEIF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



GRUPO C



28 de julio



Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Cúcuta Deportivo vs Real San Andrés

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Villa del Rosario



GRUPO D



17 de julio



Cortuluá vs Deportivo Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre



América de Cali vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



GRUPO E



Atlético Huila vs Orsomarso SC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



27 de julio



Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: San Rafael