Caso Yoreli Rincón, en el radar: prensa internacional pide fin de veto

Ya falta poco para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, al que Colombia se clasificó con lujo tras el subcampeonato en la última Copa América, y muchos se preguntan si el equipo ya está armado o si habrá alguna sorpresa de último momento.

La discusión no se da solo en el país sino también en el exterior, donde la prensa vuelve sobre un tema difícil de explicar: ¿por qué Yoreli Rincón, una de las jugadoras con más recorrido internacional y quien actualmente está en Sampdoria de Italia, lleva años fuera del equipo?



Los últimos resultados exitosos, especialmente en subcampeonato del Mundial Sub 17 y la Copa América, ha dispersado la atención sobre las razones de esa baja, aunque la prensa internacional no se olvidó y se ocupó del tema recientemente.



La decisión de la jugadora francesa Wendie Renard de renunciar a su selección tras no sentirse protegida por la entrenadora ni por la Federación, revivió el debate sobre posibles vetos. Y ahí encajó la colombiana Rincón.



Forza Football de Suecia exigió claridad: "A solo unos meses de la Copa del Mundo, es preocupante que las jugadores todavía tengan que levantarse y hablar en contra de sus propias federaciones, poniendo en riesgo sus carreras internacionales para recibir el respeto y el trato que necesitan y merecen como atletas del más alto nivel en su deporte. Solo podemos aplaudir su valentía y exigir acciones a los responsables. Afortunadamente, ha habido ejemplos de lo que es posible si las jugadoras se niegan a retroceder y permanecer en silencio".

