‘La Pelota de Papel 3’: cuentos escritos por mujeres futbolistas

Este 8 de marzo, en Buenos Aires, Argentina, se presentará el libro ‘La pelota de Papel 3’, que hace parte de una serie de textos escritos por futbolistas y que, en esta edición, fue desarrollado únicamente por mujeres, quienes pusieron al fútbol femenino como gran protagonista y desarrollaron sus ideas sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, tanto en el país del sur del continente como en Colombia.



La iniciativa, organizada por periodistas del país gaucho, contiene textos de diferentes mujeres que hacen parte del mundo del fútbol y que, a través de sus letras, cuentan historias que han marcado sus vidas, como sucede con Luri Sorroche, entrenadora de fútbol en India o Norma Saralegui, que disputó el Mundial de México en 1971 con Argentina.

Partiendo de esto, FUTBOLRED habló con Micaela Cannataro, quien colaboró con la edición de algunos textos, escribió un prólogo y ha seguido el paso a paso de este texto que resalta el papel de la mujer en un universo lleno de contrariedades hacia ellas como lo es el deportivo y, en este caso en particular, el futbolístico.



“El objetivo de ‘Pelota de Papel 3’ no difiere mucho del objetivo principal de las anteriores ediciones, que es, combatir prejuicios. Demostrar que tanto jugadores como jugadoras sí se podían involucrar en cosas que no están directamente relacionadas con el fútbol como la literatura y la producción de un cuento. Por eso, esta edición quiere combatir los prejuicios que hay hacia la mujeres en diferentes ámbitos de la vida, pero mucho más en el ámbito futbolístico, porque es un lugar que cultural e históricamente perteneció a los hombres”, arrancó diciendo Cannataro respecto a lo que buscan con este libro.



Posteriormente, refiriéndose a la forma en que surgió la idea comentó: “El movimiento Pelota de Papel siempre estuvo preocupado por el entorno, por lo tanto, fijándose en la situación actual de Argentina, donde se está viviendo un poco una revolución feminista y la misma está bastante activa, generando muchísimos cambios, decidimos que era una buena oportunidad para abrir el espacio para ellas”.



Sobre quienes participan en el libro, Micaela nos comentó: “Del libro participaron 29 escritoras que son jugadoras, entrenadoras y exjugadoras, además de 29 ilustradoras y 29 prologuistas. Entre las escritoras, se puede leer a la brasileña Andressa Alves, jugadora de Barcelona; pasar a leer a una de las pioneras del fútbol argentino como Norma Saralegui y, posteriormente, encontrarse con historias como la de Luri Sorroche, una catalana que dirigió un equipo masculino de fútbol en la India”



Analizando la actualidad del fútbol femenino en Latinoamérica, dijo: “Es preocupante. En muy pocos países es profesional, por lo tanto las jugadoras tienen que trabajar entre 8 y 9 horas, en otras actividades, para luego poder entrenar. Si a eso le sumas que no hay escuelas formativas o divisiones inferiores, resulta en que deben arrancar a jugar bastante tarde y que se enfrentan a tener que pagar su salud, o, en el caso puntual de Argentina, a pagar la ambulancia para sus partidos –obligación de AFA- o la cuota social del club. Cuestiones jamás pensadas en el fútbol masculino”.



Acerca de lo que está ocurriendo en Colombia también manifestó: “Nos enteramos de lo que sucedió en Colombia y admiramos a las jugadoras que hicieron su denuncia. Sin embargo, lo más triste es que la decisión de la Federación haya sido disolver la Selección mayor. Eso es parte de la desidia y de la desigualdad que existe entre el fútbol femenino y el masculino, pues nadie podría pensar que, ante una denuncia de este tipo, la Selección Colombia masculina dejara de existir”.



Finalmente, sobre cómo materializaron este proyecto, aseguró: “Materializar esta idea, que tuvieron Sebastián Domínguez, Juanqui Jurado y Agustín Lucas, fue bastante complicado, sin embargo, la colaboración de amigos y amigas, además de jugadores y jugadoras, fue fundamental. Vale la pena destacar que se trata de una publicación solidaria, pues las regalías por derechos de autor siempre se donan. En este caso se van a donar a la organización Fútbol Femenino, que es una organización que hace trabajo social con el fútbol y que tiene epicentro en la Villa 31, algo que motiva a la participación y que sigue permitiendo que ‘Pelota de Papel’ siga rodando”.