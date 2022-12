Millos Femenino ya piensa en el 2023: cerró primer fichaje extranjera

Si todavía dar muchas señales para el inicio de la Liga Femenina BetPlay en el 2023, los planteles empiezan a trabajar fuertemente para, que cuando avisen las fechas de la competencia, puedan llegar en forma para lo que será el certamen. Se espera, aunque no lo han oficializado que se juegue un torneo largo del 12 de febrero hasta el 25 de junio, y que la segunda fase empiece el 30 de agosto hasta finales de septiembre por la Copa Libertadores que será en Colombia. Todo esto, de acuerdo con información de Pilar Velásquez, periodista de Semana y de ESPN. No obstante, no hay certeza.



Equipos como Millonarios empiezan a moverse en busca de armarse de la mejor manera, en el caso de las albiazules, con el objetivo de quedar campeonas por primera ocasión en su historia. Con eso en mente, las embajadoras ya han firmado y cerrado un fichaje extranjero de cara a la Liga Femenina BetPlay 2023 sin todavía conocer cómo se jugará, ni cuándo empezará.



Se trata de una jugadora joven argentina, producto del barrido que está haciendo Racing de Avellaneda. En esas salidas, también se dio la de Lina Marcela Gómez que podría recalar nuevamente en el balompié colombiano. Paloma Fagiano, que debutó en el 2020 con la casaca de la 'Academia', y tiene experiencia en la Selección Argentina quiere aportar con sus goles.

🚨Paloma Fagiano, ex Racing, llegó a un acuerdo de palabra para jugar en Millonarios 🇨🇴.

🚨Paloma Fagiano, ex Racing, llegó a un acuerdo de palabra para jugar en Millonarios 🇨🇴.

Paloma Fagiano es una delantera joven de 22 años que debutó en el 2020 en Racing Club de Avellaneda. Hace parte de las varias bajas del conjunto argentino y espera tener más protagonismo en el fútbol profesional colombiano. Será su primera experiencia en el exterior, y firmó por una temporada. Llega con 41 partidos encima desde su comienzo con la casaca de la 'Academia'.