La profesión en Colombia: una carrera de obstáculos para las mujeres

El fútbol es una tremenda ilusión, uno ve a la Selección como lo más grande, es un orgullo propio y de la familia. Ir a un mundial, a unos Olímpicos, mostrarnos y que nos valoren por nuestros resultados… Eso querían y hemos cumplido, pero queda la otra mitad.

Me fui a los 19 años con mi sueño americano, fue difícil pero fue increíble porque había mucho apoyo. Me parecía que ese era el sistema que había que manejar acá. Creo que es también la idea de Coldeportes y la apoyo, pero darlo como una única opción, no es. Allá no puedes ser futbolista profesional hasta que no termines una carrera, con lo cual te impulsan a estudiar, a ser una persona integral y después de eso es cuando se abren tus opciones laborales, cuando llegas al draft y puedes ser elegida por un equipo. ¿Por qué acá no podemos hacer eso? ¿Por qué a los 23 años nos dicen, vayan a buscar a otro lado?



Estuve en España, en Turquía, siempre como jugadora profesional, y vuelvo a mi país porque sé que tenemos talento, pero nos falta organización. Turquía, por ejemplo, genera mucha prevención por el trato a las mujeres, pero la Liga de ellos ya tenía tres ediciones cuando fui. Hay apoyo. Es cierto que tenemos mucho por mejorar, que a veces, como no nos escuchan cuando pedimos el favor, nos vamos a la grosería, es así. Pero podemos corregir. Para nosotras no es una opción decir no más, vetada; no más, se calla; ustedes son un cultivo de… lo que se les ocurra decir.



No estamos pidiendo lo mismo que tienen los hombres hoy, no es cierto. Y no es porque no lo merezcamos sino porque entendemos que estamos en un proceso diferente.



Pero sí necesitamos una Liga profesional, no puede ser que se acabe tu carrera a los 23. ¿Por qué hay jugadoras de más de 40 años firmando contratos? ¿Por qué en nuestra misma Selección hay jugadores que tienen más de 30 y son referentes y están en su mejor momento? ¿Es porque somos mujeres? Es inevitable preguntarlo cuando no hay argumentos.



Hablan de patrocinio. Pero si no hay un proyecto, con inicio, con líderes, con ideas, ni siquiera yo, que amo el fútbol femenino, invertiría. Hay que montar unas bases, iniciar, no quitar el espacio que ya se ganó. Aquí nos dijeron primero que el torneo era a mitad de año, luego que en agosto, después que en octubre, al final que en diciembre. ¿Quién va a ofrecer su apoyo así? Primero ofrecían que sí transmitían la Liga y al final el canal pasó un partido. ¿Por qué nos pasan en tiempos muertos, por ejemplo? Pasó en México y está creciendo la audiencia.



Pero si dicen que somos borrachas, que somos cultivo de cuanta cosa ¿cuál marca se va a acercar?.



Se los aseguro: si nos quitan ahora no volvemos más, en cuatro años tendrán otra excusa y luego otra más.



Dicen que no hay suficientes jugadoras para un torneo profesional: yo me considero eso, pero ¿con qué torneo se supone que yo sustente esa afirmación? En Colombia hay inscritas cerca de 11 mil jugadoras de fútbol. No sé a qué nivel están pero pueden dar la talla. ¿Por qué no apostar por ellas?



A mí me tocará irme a España, porque gracias a Dios puedo pensar en eso. Pero qué hay de quienes no lo puedan hacer. Y todo por decisiones de dos o tres personas que están en el fútbol hace 50 años, sin evolución, sin crecimiento.



Me queda la tranquilidad de que, si mi sobrina viene a decirme que quiere ser futbolista, yo lo responderé que apueste por eso y le contaré que alcé mi voz, que ayudé. Porque esto no es un tema de fútbol solamente, es un tema de género, de discriminación sistemática. Esa es la discusión que no podemos perder de vista.





Oriánica Velásquez

Futbolista colombiana

Especial para FUTBOLRED