Ómar Ramírez, DT de Santa Fe: 'las chicas acaban de lograr una hazaña'

Ómar Ramírez hizo historia con Independiente Santa Fe. El DT no solo se convirtió en el primer entrenador extranjero en salir campeón en a Liga BetPlay Femenina, sino que además logró convertirlo en el máximo ganador en la historia del torneo.

En rueda de prensa, habló sobre su trayectoria como entrenador, envió un mensaje a la afición y deseo un merecido descanso a sus jugadoras, que regresarán a la actividad en unos meses debido al Mundial Femenino. También, agradeció a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

Balance del partido: "La intención no era venir a cerrarse al Pascual, pero América es un gran equipo, es un equipo que tiene herramientas y nos obligó a defendernos y que lo hicimos muy bien durante los 90 minutos.



Quiero rescatar algo, no me imagino como hubiera sido esto si no hubiera habido el VAR, por eso hoy quiero felicitar a la Dimayor, porque no se podía dañar un proceso. La victoria en Bogotá nos dio el título hoy".



Ambiente en los dos partidos de la final: “Hoy gana el fútbol femenino, ver un estadio lleno acá y allá. Hay que destacar a los equipos que participaron, ver este espectáculo, tanto periodista… Es una alegría”.



Trayectoria como entrenador: “Tenía nociones de ser entrenador, pero tenia ilusión de ser jugador profesional. No se me dio. Dirigió a los 20, 21 años una Copa Libertadores, ahora llego a una final. Hoy soy un enamorado del fútbol femenino”.



Copa Libertadores: "Tenemos tiempo, tenemos casi tres meses para prepararnos, ellas se merecen unas vacaciones, que disfruten el título con su familia, porque también vienen unos días de preparación fuerte".



Eduardo Méndez: “Cuando yo llego al Unión Magdalena estaba muerto del susto: tenía 24, 25 años. Eduardo Méndez creyó en mi trabajo, siempre estuvo pendiente de mí, también cuando estuve en el Junior, que me ayudó a llegar allá. Ahora me trae a Santa Fe y acá están los frutos”



Mensaje a la afición: “Para la hinchada, un título muy importante, este resultado nos termina dejando el titulo. De las chicas, qué te puedo decir: acaban de hacer una hazaña, estadio lleno, contra el mejor proceso en cuanto a plantilla y tiempo, con la gente en contra. Un equipo nunca había quedado campeón de visitante y es la primera vez que se logra”.