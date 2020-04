Habló claro campeona del América: ‘Dimayor nos hizo una promesa’

Varias son las propuestas que se han mencionado para la reanudación de la Liga masculina I-2020, tanto de un nuevo diseño de campeonato como continuarlo a puerta cerrada, eso sí, cumpliendo con unos protocolos de seguridad para proteger a los todos los actores del balompié de un eventual contagio del covid-19.



Se han analizado diferentes opciones y mientras no se aplane la curva de la epidemia tampoco se definirá nada. Pero de lo que muy pocos hablan es del futuro de la Liga Femenina, que no tenía patrocinador antes de la pandemia y por el momento su panorama es mucho más incierto.

América de Cali, campeón actual, trabaja de forma virtual bajo las órdenes del técnico Andrés Usme, el preparador físico Alex Sánchez, Gustavo Pineda y los fisioterapeutas de la institución.



Una de las referentes del elenco escarlata, Carolina Pineda, confía en la promesa que les hizo el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y por eso, junto a sus compañeras, sigue entrenando con juicio para el momento en que se anuncie el comienzo del certamen para las damas.



Pineda señala que “sería bueno que los equipos masculinos puedan subsidiar a los femeninos con algún aporte, así debe ser, en el balompié femenino se pagan salarios mínimos o un poco más altos, ninguna jugadora se gana más de $7 u $8 millones, con lo que pagan a un futbolista le pagan a toda la nómina de un equipo femenino, incluyendo entrenadores y hasta puede sobrar. Lo que ha hecho América de mantenerse firme, con don Tulio y Marcela Gómez, que ha llevado la batuta de este conjunto, el fútbol femenino es un tema futurista, pero también de responsabilidad social de las empresas de fútbol”.



Manifiesta que le molestan algunas decisiones de directivos en otros conjuntos del país. “En este momento tan difícil muchos han sacado su peor versión, no soy yo para juzgar, pero lo que ha hecho América de respaldar a todo el equipo es muy valioso, porque detrás de cada una de ellas hay una familia que depende de nuestros salarios porque a esto nos dedicamos”.

En cuanto a lo que esperan del Gobierno y Dimayor, dijo que “ya hay un compromiso con todo el país, el mismo tema de que América no acabe el equipo y se ha comprometido a que ellos jueguen a puerta cerrada y nosotras también, sería una oportunidad bonita de que nos vean por televisión”.



Sin embargo, quiere que se entienda bien lo que ellas buscan: “La gente a veces comenta y hace críticas destructivas, nosotros nunca hablamos de igualdad sino de equidad, todas las personas del mundo, hombres o mujeres, tenemos derecho a las mismas oportunidades en cualquier campo de vida”.



¿Cómo son las sesiones virtuales que realizan? “Ahora estamos entrenando más duro, como no tenemos la posibilidad de contar con mucho espacio nos fatigamos más en la parte física, obviamente no es lo mismo porque se pierde ritmo de juego, pero estamos haciendo trabajos durante hora y media o dos horas con todo nuestro cuerpo técnico, de 5 a 7 de la noche, de lunes a sábado”.



Concluye que una vez se oficialice el inicio de la competencia, los ojos de la mayoría van a estar en lo que haga el campeón nacional, lo cual las exige para no bajar la guardia: “Son entrenamientos fuertes. Nosotras somos conscientes y sabemos de la responsabilidad que tenemos por ser las actuales campeonas, hoy por hoy el punto de referencia es América y todos nos quieren ganar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces