‘Se rasgan las vestiduras con el fútbol femenino’: Fernando Jaramillo

Fernando Jaramillo volvió a tocar este miércoles el tema de la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio por la supuesta cartelización en Liga Femenina.



El dirigente volvió a negar que esto ocurriera y a su vez lanzó un dardo a aquellos que critican el desarrollo del fútbol femenino en el país.

“No hay cartelización desde lo que significa el tratamiento laboral que tenemos con las jugadoras profesionales, hay un término y ese término desde la contratación corresponde al termino contractual desde el punto de vista laboral. Esos contratos no son uniformes para todas, el tema salarial es diferente, en el fútbol femenino hay unas que no reciben un salario porque son aficionadas. Acá hay un esfuerzo muy grande de apoyo al futbol femenino, lo vamos a seguir haciendo y vamos a dar las explicaciones”, comentó Jaramillo en diálogo con Caracol Radio.



Por su parte, Jaramillo aseguró que las futbolistas tienen garantías laborales y negó que haya un acuerdo para no pagar más de 4.5 millones de pesos: “Estamos cerrando todas las brechas, no solo de condiciones laborales sino de las garantías para jugar al fútbol. El futbol femenino viene desde 2017, hay muchas cosas por mejorar para cerrar brechas, pero en el tema laboral se les respetan sus derechos que tienen como trabajadoras”.



Por su parte, habló de la gente que critica el desarrollo del fútbol femenino: “Le pongo el ejemplo de la liga del semestre pasado. Inicialmente habíamos hecho una labor comercial interesante, teníamos casi 4 patrocinadores y esos 4 se nos bajaron del bus. Nos rasgamos las vestiduras con el futbol femenino, que lo tenemos que apoyar, que está abandonado, a pesar de los buenos resultados que nos dan a nivel internacional...Ese proceso que la gente no reconoce, con un gran esfuerzo desde los clubes”.



Además, hizo un llamado a los medios por la poca difusión del torneo: “Voy a hacer una crítica constructiva a los medios de comunicación, cuando llega la liga ni siquiera están enterados quién va liderando la liga, qué partidos se han jugado, no hay cubrimientos sobre qué partidos hay, no asiste la gente a los partidos y no hay patrocinadores. Toda esa carga le cae a los directivos, diciéndoles que no se hace lo suficiente, que no les importa el futbol femenino. No encontramos reciprocidad de la empresa privada, ni mucho apoyo. No hay divulgación, no hay apoyo, no hay apoyo del sector privado”.



Finalmente, mencionó que el Gobierno está interesado en apoyar el fútbol femenino, pero que no entiende la investigación de la SIC: “Hay contradicciones, nos abren una investigación a los que hemos apoyado el fútbol femenino. Para muchos clubes, no produce ninguna utilidad, sin embargo, insistimos en el fútbol femenino. La mayoría de los ingresos del fútbol femenino vienen del fútbol masculino. Hay muchas contradicciones”.