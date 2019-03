'No hay más de 50 jugadoras, es difícil hacer campeonato': Dimayor

Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, habló del fútbol femenino y dejó en el ambiente un punto que seguramente será de discordia: no hay suficientes futbolistas para hacer una mejor Liga femenina.

“Somos amigos y aliados del fútbol femenino, desde diciembre en la Asamblea de la Dimayor anunciamos que habrá Liga femenina. No hay más de 50 jugadoras profesionales en Colombia y es muy difícil hacer un campeonato de esa manera, es algo que lleva un proceso que viene de abajo”, aseguró el dirigente.



La preocupación es que la Liga femenina, que tanto costó implementar, pueda desaparecer o seguir debilitándose por este tipo de argumentos.



Las propias futbolistas han lamentado en el pasado la falta de estabilidad laboral que experimentan y, aunque reconocen que hay problemas de patrocinio, han pedido compromiso de Dimayor para mantenerla aún haciendo frente a este tipo de inconvenientes.







Por otro lado, el vicepresidente de la Federación insistió en que no se conocen denuncias de supuestos abusos sexuales o laborales en las selecciones femeninas.



"Le manifestamos al señor Fiscal de la Nación que haya cero tolerancia en el tema, que asuma las consecuencias la persona que sea culpable, si trabaja con nosotros o si es un tema de injuria y calumnia, es un tema penal que no habrá tolerancia", dijo.



Según él, en la Federación hay total respaldo a las jugadoras: "Invito a esas personas que denunciaron que vayan a la Federación, ahí hasta el momento no tenemos ninguna denuncia, las estamos esperando. Si no pueden ir que las manden por escrito, acá tenemos transparencia, tranquilidad y apoyo al fútbol femenino. Eso si, que haya claridad en el tema. Por eso les digo a las jugadoras que hicieron la denuncia que vayan a la Federación, si no están en el país que la dirijan por escrito en un consulado. Estamos dispuestos para actuar”, comentó.



La preocupación de los directivos del fútbol sobre estas denuncias ha crecido en las últimas horas tras la intervención de la Defendoría del Pueblo.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín