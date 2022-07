Historia de nunca acabar: decisiones en Dimayor sobre Liga Femenina

La Liga Femenina en Colombia es lo más parecido a una carrera de obstáculos. Aunque en realidad va ganando uno: la falta de apoyo.

La intención siempre fue mantener la competencia a lo largo del año pero, desde la primera edición, cuando se aproxima el momento de competir, aparecen los problemas: equipos que alegan problemas económicos para mantener las nóminas, falta de patrocinios, problemas logísticos... y así, año a año.



Este 2022 no parece ser la excepción: por falta de quorum no se realizará la Liga II y así la temporada terminaría con unos cuantos meses de competencia y el título del América de Cali, logrado hace un mes.



Aunque Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró hace unas horas que la Liga se haría aún con un mínimo de 8 equipos, resultó que solo habría logrado asegurar a 7 competidores, y eso no permite configurar un fixture.



Así lo informaron varios periodistas antes del final de la Asamblea:

Para el segundo semestre de 2022 no habrá liga femenina en Colombia por falta de organización tal y como lo dijimos hace dos días. — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) July 7, 2022

🚨 A esta hora solo hay 7 equipos femeninos para la realización del segundo torneo. Aún no se define en asamblea ordinaria si habrá o no campeonato. — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) July 7, 2022

Las dudas, sin embargo, se dispararon tras el comunicado de las conclusiones de la reunión entre los presidentes de clubes.



"La asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, designó a sus cuatro representantes en el Comité Ejecutivo de FCF, para que soliciten a la Federación organizar y realizar una competencia femenina para el segundo semestre del 2022, considerando los elementos discutidos en la reunión", dice el comunicado.



Significa que habría torneo pero no hay pista alguna sobre las condiciones. ¿Si solo 7 clubes profesionales compiten, de dónde saldrían los demás para armar el fixture? Por ahora, solo dudas sin respuestas.