Niña de 8 años pide a Panini álbum de jugadoras: 'Las chicas al poder'

Una niña española de 8 años ha llamado la atención sobre una lucha que se ha dado desde el fútbol en Colombia y en distintos lugares del mundo: la igualdad de género.

“Soy Núria Cebrián Bernabé, tengo 8 años y me gusta coleccionar vuestros cromos de fútbol. Pero me gustaría que sacárais un álbum de la liga de fútbol de las chicas, porque también hay unos equipos muy buenos, como por ejemplo el Levante, que es mi equipo, y el Valencia”, dice la niña, en una carta escrita por ella misma y que fue publicada por su madre en redes sociales.





Hola @paninicromos os mando la carta de Núria Cebrián Bernabé coleccionista de vuestro álbum de la @LaLiga y q estaría encantada de coleccionar tb cromos con futbolistas de la @LigaIberdrola https://t.co/C9EtZ3u274 pic.twitter.com/ki6DAIVLQK — Pilar Bernabé (@pilarbernabe) 27 de marzo de 2019



“Un día me comentó que quizá sí en los álbumes hubiese chicas sus amigas también harían la colección y así las chicas se harían más famosas”, explica la madre. “La animé a que escribiera una carta a los que hacen los cromos y a los tres días, ya ni me acordaba, me dio la carta”.



Nuria hace una reflexión clave: “He pensado que si vosotros sacáis un álbum de fútbol femenino habrá más niñas como yo que se animarán a coleccionar los cromos y así las chicas futbolistas se harán tan famosas como los chicos. ¡Las chicas al poder!”, afirma.



Aún no hay una respuesta oficial de Panini a la solicitud, pero la carta ya es bandera de muchas mujeres que buscan igualdad de oportunidades en el fútbol para hombres y mujeres.