Abadía tercia en polémica por beso de Rubiales a Hermoso: duro juicio

No para la polémica por el beso en la boca que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso, en lo que él llamó un desborde de emociones, durante la celebración del título de España en el Mundial Femenino 2023.

Llueven las críticas sobre el directivo, quien en las próximas horas definirá su futuro como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.



Y entre ellas se destaca la del entrenador de la Selección Colombia femenina, Nelson Abadía, quien fue consultado por la penosa situación: "no es para dar esas demostraciones de efusividad" con las jugadoras, por lo que consideró que Rubiales "se desfasó completamente".



Para Abadía, quien ha tenido también momentos de mucha felicidad con sus jugadoras sin pasar nunca los límites: "no debe suceder, tenga el entusiasmo que se tenga" pues es algo que "no está bien visto".



Al margen, el estratega habló también de la curiosa propuesta, publicada en The Economist, de ajustar las reglas del fútbol femenino para hacerlo más acorde con condiciones fisiológicas femeninas.



"Sería descompensar mucho... sería cambiar mucho la estructura. Hay mujeres que le pegan mejor a la pelota que mucho hombres" con las reglas establecidas.