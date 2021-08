Bedoya se fue contento con el resultado, pero Nacional debe mejorar

Atlético Nacional nuevamente ganó en tiempo de descuento su partido en la Liga femenina 2021, esta vez frente a Real Santander. Sin sobrarle mucho y con una jugadora de más, las verdolagas consiguieron sumar tres puntos que las ubican segundas en el grupo B con 13, a uno del líder Deportivo Cali. Al final del partido, en conferencia de prensa el técnico Diego Bedoya resaltó lo que deberá mejorar el equipo para no sufrir de más en los próximos juegos.



“Valoro la labor del rival, un equipo combativo que siempre ha sido complejo para nosotros. Nos cuesta mucho porque no deja elaborar, nos faltó ser más precisos, el resultado es positivo, hay que mejorar para afrontar el próximo partido de la mejor manera que es el clásico”, indicó Bedoya.

Además, “hay que mejorar desde la línea defensiva hasta la ofensiva, debemos ser más precisos en la salida, la amplitud, mejorar la recuperación tras la pérdida. Elaborar mucho más, evitar muchos duelos con nuestras volantes y mejorar la filtración al último tercio y no esperar hasta el último minuto para marcar”.



Sobre el planteamiento, el estratega precisó que “dentro de esa propuesta de juego que tenemos como estandarte, es la elaboración, la llegada por bandas, la filtración, tener más posesión, dentro de lo que nos planteó el rival, no pudimos controlar la pelota lo suficiente y emplear ese juego directo. Sin embargo, con ese planteamiento fuimos combativos hasta el final, muy similar contra el partido frente a Bucaramanga”.



Finalmente, remarcó lo que deberán mejorar para el próximo juego, este miércoles contra DIM-FI. “Nos ha faltado ser más finos en la definición, no porque no generemos, sino porque buscamos las opciones, pero por la ansiedad, nos falta mejorar la toma de decisiones, ojalá de aquí en adelante podamos seguir convirtiendo las opciones que generamos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8