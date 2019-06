Chile perdió en su debut mundialista contra la poderosa Suecia

Chile, subcampeona de la Copa América femenina de 2018 y debutante en un Mundial, aguantó en pie durante 82 minutos ante una de las mejores selecciones del torneo, Suecia, gracias a las paradas de Claudia Endler, hasta que Asllani y Janogy rubricaron el triunfo del equipo europeo.

Sufrió Suecia, que acabó en dos ocasiones tercera en la historia de los Mundiales femeninos, para superar el coraje de Chile. Su apuesta ofensiva chocó con el orden defensivo de las jugadoras chilenas, que fueron alimentando la esperanza de puntuar, pero cayeron derrotadas en los últimos minutos, afectadas por un parón por la intensa lluvia que recargó las pilas de las escandinavas.



El planteamiento del seleccionador de Chile, José Letelier, no tenía fisuras y los pocos errores de concentración los salvó con brillantez Endler. Los intentos sin premio de Suecia provocaron precipitación. Mostraba ansiedad por marcar, un juego demasiado directo, sin paciencia con una posesión abrumadora.



A Chile solo le quedaba la opción de enganchar algún contragolpe para crear peligro. El desgaste defensivo era el gran peligro, pero su zaga se imponía liderada por Javiera Toro. Endler inició su recital de atajadas a los 25 minutos.



Justo cuando las chilenas habían adelantado líneas y lanzaban una presión alta que hacía dudar a Suecia. Tras un saque de esquina y un golpe de cabeza en el área chica, la portera del PSG se lució con una parada repleta de reflejos, sin visibilidad, cuando Fischer desvió el remate. Se mostró segura ante un cabezazo de Rubensson y rápida en su salida para tapar espacios a Blakstenius, que chutó arriba tras un buen centro desde la izquierda.



Al borde del descanso, la delantera perdonó la ocasión más clara, cuando, sola, no encontró puerta. Chile apenas llegó. Un disparo de Urrutia al lateral de la red fue su acción de más peligro en la primera parte.



En la segunda parte se repitió el guión. Suecia salió volcada, pero fue incapaz de encontrar la vía para transformar su dominio en ocasiones de gol. El coraje de Chile se imponía hasta que comenzó a diluviar en Rennes. Apenas un mal despeje pudo ser castigado por Eriksson, que chutó con rosca buscando la escuadra pero su disparo salió centrado.



A los 72 minutos la tormenta eléctrica provocó que se detuviese el partido media hora. Salió beneficiada Suecia, que a la vuelta encontró el premio a su empuje. A siete minutos del final Asllani sacó oro de un balón suelto dentro del área tras un mal despeje de Saez y lo puso en una escuadra, donde Endler no pudo llegar.



Sin nada que perder, Chile se lanzó por el empate y Francisca Lara, máxima goleadora de la Roja, lo tuvo en el minuto 90. Pudo firmar la igualada tras hacer un giro y conectar un disparo que se marchó alto. La realidad fue bien distinta. Janogy, en una acción individual, sentenció el encuentro en el tiempo añadido con un gran zurdazo.