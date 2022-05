Cali pegó primero en cuartos de la Liga Femenina: venció a Millonarios

Deportivo Cali derrotó 1-2 a Millonarios por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina 2022, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Las azucareras a pesar de iniciar cayendo muy rápido en el compromiso con anotación de Viviana Múnera, lograron superar el golpe y remontaron con goles de Farlyn Caicedo y Linda Caicedo.

El duelo fue bastante igualado en los primeros minutos del partido, donde el Cali era el que tenía más intensidad ofensiva, hasta que al minuto 5, Millonarios jugó en largo con Lisseth Moreno, la mediocampista avanzó varios metros y tiró un centro al área en el que Viviana Múnera se anticipó a la defensora rival, marcando el 1-0 parcial.



Las azucareras trataron de reaccionar, pero les faltó profundidad en los avances en el ataque, sin poder encontrar a Linda Caicedo, Farlyn Caicedo e Ingrid Guerra. Las albiazules por su lado seguían explotando el costado izquierdo con una buena participación de Moreno e Ivonne Chacón, poniendo en problemas en varias ocasiones a las visitantes.



Al minuto 22, las azucareras que vistieron con su segunda indumentaria, la blanca con negro, tuvieron la opción más clara tras un pase por el carril izquierdo de Tatiana Ariza a Guerra, la delantera tiró el centro cerca del punto penal, Farlyn no logró empalmar bien el disparo de primera y salió desviado del pórtico defendido por Maryory Sánchez.



Trece minutos después, la visita ejecutó un tiro de esquina con Gisela Pino, Lizeth Ocampo no pudo controlar la pelota de primera y Farlyn aprovechó el rebote de su compañera para anotar el empate a 1-1. Cali siguió creciendo en su juego y llegando en varias oportunidades, mientras las embajadoras les costó volver a hacer su dinámica por la izquierda.



Durante la etapa final se continuó con la misma dinámica, pero con un poco más de control del esférico en el mediocampo, hasta que al minuto 58, Gisela recibió la pelota tras un rechazo de las locales, jugó en largo con Linda, la defensora Lorena Alonso se anticipó pero no pudo controlar, la 15 de las verdiblancas siguió y sola frente a la guardameta rival puso el 1-2 a favor de la visita.



Millonarios trató de reaccionar, pero no tuvo mucha profundidad en las incursiones ofensivas, siendo las más cercanas a través de la pelota detenida, además, que jugadoras como Sharon Ramírez, Lisseth Moreno e Ivonne Chacón no volvieron a aparecer para los intereses de las capitalinas.



Con el pasar de los minutos los equipos fueron refrescando sus líneas por el cansancio del compromiso, en las bogotanas entraron Belkis Niño, Vanessa Palacios y Sara Garzón por María Múnera, Moreno y Ramírez. En las caleñas ingresaron Laura Orozco y Wendy Cárdenas y se retiraron Ingrid Guerra y Farlyn Caicedo.



En los minutos finales las dirigidas por el técnico Jhon Alber Ortiz no tuvieron complicaciones y se llevaron un resultado muy importante con la diferencia a favor, para afrontar el juego de vuelta que será el próximo miércoles 17 de mayo a las 3:00 de la tarde, en el estadio del Deportivo Cali en Palmaseca.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15