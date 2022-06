Millonarios se despide de una de sus grandes figuras: sentido adiós

A la espera de lo que ocurra con el eventual segundo semestre de la Liga Femenina BetPlay 2022, los diferentes equipos desde ya están en la tarea de rearmar sus respectivas nóminas.



Millonarios femenino, por ejemplo, sufrió este viernes una baja sumamente importante de cara a lo que viene...

A través de redes sociales, Sharon Ramírez confirmó que le ha puesto fin a su etapa en el cuadro embajador, luego de cuatro años siendo la dueña de las ideas del equipo.



En Instagram, la futbolista de 21 años subió un video en el que agradeció a directivos, cuerpo técnico y compañeras por la confianza recibida. Así mismo le dedicó sentidas palabras a la afición por el acompañamiento fiel. "No es un adiós, es un hasta pronto", concluyó.



Junto a esto dejó el siguiente mensaje: "Millonarios ha marcado mi vida y es por eso que hoy me despido en medio de emociones encontradas de felicidad y nostalgia. Antes que nada quiero agradecer a Dios por haberme permitido jugar en este maravilloso club, lo que para mí representa esta camisa es único y lo pude vivir durante estos 4 años llenos de increíbles experiencias y grandes aprendizajes".



"Hoy me encuentro muy agradecida con cada persona que me cruce en esta etapa de mi vida: a los directivos, al cuerpo técnico, los médicos, los encargados de las comunicaciones y por supuesto a las jugadoras. Gracias por los momentos compartidos, por ser mi segundo hogar y por la confianza que depositaron en mi desde el primer momento", continuó.



Y concluyó: "Finalmente, estoy inmensamente agradecida con la hinchada embajadora, les agradezco infinitamente por su apoyo y por siempre estar presentes, gracias a ustedes somos un gran equipo. Como les dije esto no es un adiós si no un hasta pronto, es momento para nuevos retos en mi vida ¡Gracias Millonarios!".



Así pues la portadora del '10' buscará nuevas oportunidades en su carrera, se habla de un paso al fútbol del exterior.