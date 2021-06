Dura baja para Millonarios: emotiva despedida de Lina Arciniegas

La Liga Femenina está próxima a comenzar en Colombia y los clubes participantes han comenzado a definir sus respectivas nóminas. Un ejemplo de ello es Millonarios, equipo que tuvo una buena presentación la temporada pasada.

Justamente el conjunto embajador sufrió una baja de cara a la temporada 2021. A través de redes sociales, Lina Arciniegas confirmó su salida del club, tras superar una dura lesión.



“Y llegó la hora…llegó la hora de decirle adiós a mi capítulo con @millosfcoficial... Me voy con un montón de nuevas amigas y amigos, con muchos aprendizajes, mucha madurez deportiva y profesional y con el corazón mucho más azul que antes”, escribo la futbolista en su cuenta de Instagram.



“Llegó la hora también de agradecerles a todos ustedes quienes han sido parte de esto conmigo, quienes me siguen y me han apoyado desde el día 1, y a los que no tanto también porque me hicieron un poco más fuerte”, complementó.



Lina deja la insitución albiazul tras dos años. Recordemos que su llegada se oficializó en enero del 2019, tras su experiencia en el fútbol local con Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo.