La jugadora mexicana que siente acoso en el terreno de juego

Norma Palafox es una reconocida futbolista mexicana que hace parte de las Chivas de Guadalajara, pero manifestó su molestia por los comentarios que recibe constantemente en el terreno de juego, que nada tienen que ver con rendimiento.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo Palafox en entrevista al diario AS y en declaraciones que fueron recogidas por Mediotiempo.

Ella asegura que son varias las futbolistas que sufren de este tipo de acoso en el campo de juego, pero que nada más puede hacer porque no depende solamente de ella que esto cambie.

“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip. Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista; soy sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el futbol, trato de sobrellevarlo”, agregó.

El video por el que la critican

Sin embargo, muchas críticas han llegado recientemente porque ella, en medio de la cuarentena, publicó un video haciendo twerking y que compartió en tiktok.