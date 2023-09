'Mona' Guzmán siendo ella: 'una chimba, una calidad vivir este sueño'

Ana María Guzmán amaneció en Munich, conociendo su nueva casa, nada menos que el Bayern, convenciéndose que todo lo que le está pasando es real.

Este martes fue presentada como nuevo refuerzo de uno de los clubs más poderosos del mundo y ese es un sueño del que nadie quisiera despertar.



"Todo niño/niña tiene el derecho de soñar sin limitaciones, como un día yo lo hice. Y hoy, esos sueños que tuve de jugar fútbol profesional en el exterior y vivir en Alemania se me hacen realidad", confesaba la colombiana en sus rede sociales..



"Gracias mami por estar a mi lado, apoyándome y siendo una luz vital en mi vida. Gracias @ciscoterreros por cogerme la mano y llevarme a nuevas cosas . Muchas gracias a Francisco, Bianca, Alex, mis nuevas compañeras y todo FC Bayern Munchen por creer en una niña de un pueblo pequeño en Colombia y por darme la oportunidad de seguir trabajando en este sueño mientras aporto mi granito de arena para alcanzar todas las metas de esta hermosa institución y familia", añadió.

Solo ella sabe cuántas dificultades enfrentan las jugadoras en su país y por eso, a la distancia, les quiere dar una mano: "Y en este lindo día, aprovecho la oportunidad para comprometerme con toda la juventud de mi país quien vive en sectores de bajos recursos a crear oportunidades que les cambie la vida. Por lo cual, anunció el lanzamiento de mi fundación “Mona Guzmán Foundation” donde apoyaremos a estos jóvenes con programas de educación de inglés para que aprendan este importante idioma a la perfección y con este, eleven sus oportunidades laborales en un futuro".



Emocionada de corazón habló a las nuevas generaciones: "Por ahora me despido con este mensaje para toda la juventud de Colombia y el mundo: No existe ninguna meta que no se pueda alcanzar cuando se tiene etica, ganas de trabajar fuerte, honestidad, humildad y perseverancia… si te caes, vuélvete a parar. Una, otra vez y cuantas veces te toque hacerlo… por que anything worth having is “worth fighting for. Cree en ti por que yo creo en ti!".



Finalmente, 'la mona siendo la mona' concluyó: "Es una chimba, una calidad de vivir este sueño con todos ustedes. Vamos a trabajar duro y darlo todo lo que tengo por este escudo".