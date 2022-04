Cortuluá sorprendió al DIM-FI en el Atanasio por la Liga Femenina

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas cayó 0-1 con Cortuluá, por la décima fecha en la Liga Femenina 2022. Las poderosas quedaron con 10 jugadoras con la expulsión de Sofía García, el equipo no encontró el camino ofensivo y terminó superado por las vallecaucanas que volvieron al triunfo tras cuatro partidos sin ganar.



Ambos equipos salieron a buscar el triunfo. Medellín siendo un equipo que intentaba elaborar, mientras que Cortuluá apelaba a la fuerza para llegar al arco contrario. Al minuto 11, la visita intentó a través de su delantera Melanie Gutiérrez, pero la arquera Valeria Candanoza, estuvo atenta al remate de su rival.

Medellín respondió al minuto 13, con un desborde por la banda derecha de Yesica Muñoz, pero la arquera visitante estuvo atenta a desviar el remate. Un minuto después, nuevamente Muñoz aproximó a las poderosas. Sin embargo, al minuto 15, Melanie logró poner al frente del marcador a Cortuluá, aprovechando la asistencia de Jaffa Hael Jinks. Gutiérrez aprovechó una jugada de media distancia, para vencer la portería de Candanoza.



Tras el gol, Medellín salió en búsqueda del empate abriendo las bandas para generar espacios. El juego fuerte también tomó protagonismo, especialmente por el equipo visitante que quería defender el resultado a toda costa. La etapa inicial terminó sin mucho brillo, con un Medellín que trataba de avanzar, pero no podía y un Tuluá que aguantaba desde su campo.



En la etapa complementaria, Medellín intentó conseguir el empate, pero el juego fuerte seguía tomando protagonismo. Varias amonestadas en el local y en la visita, el juego cortado era una constante. Al minuto 15, las poderosas tuvieron su primera aproximación, a través de un tiro libre cobrado por Nerimar Suárez, que pasó cerca del arco vallecaucano. Al minuto 20, Melissa Rivas se acercó al arco rival, pero su remate lo controló la arquera.



Medellín insistía, pero no lograba avanzar, Cortuluá se sentía más cómodo con el resultado. El tiempo avanzaba y las poderosas no encontraban el camino. Al minuto 45, fue expulsada Sofía García por doble amonestación, quedándose con 10 jugadoras.



Al final, Medellín sufrió una nueva derrota que las dejó parcialmente en el octavo lugar con 13 puntos. Cortuluá con el triunfo, escaló al puesto 12 con nueve puntos. En la próxima fecha, Independiente Medellín visita a Real Santander, mientras que Cortuluá recibe a Llaneros.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8