DIM, firme como visitante en Liga femenina: venció 0-2 a Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín- Formas Íntimas derrotó 0-2 al Atlético Bucaramanga, por la tercera fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas fueron inteligentes y efectivas de la mano de su capitana Daniela Montoya, quien anotó un doblete para sumar tres puntos que las ponen en la pelea por la parte alta de su zona. Bucaramanga sumó su tercera derrota y las posibilidades de avanzar a semifinales se siguen reduciendo.



Con mucho ímpetu y buen juego, las visitantes salieron a buscar el partido. Al minuto 4 y tras una recuperación sobre el sector izquierdo, cerca del área de Bucaramanga, Daniela Montoya cazó un rebote y con un potente disparo cruzado, abrió el marcador para Independiente Medellín – Formas Íntimas.

Tras el gol recibido, Bucaramanga adelantó sus líneas y fue a buscar el empate. Medellín esperaba el ataque, e intentaba contragolpear en transiciones rápidas y con pases filtrados. Al minuto 29, Daniela Figueroa por poco igualaba el partido, con un lanzamiento de tiro libre a unos 25 metros del arco rojo, la jugadora ‘auriverde’ mandó la pelota con fuerza, pero esta se estrelló en el travesaño, con la ayuda de la arquera Valeria Candanoza.



Con el pasar de los minutos, el partido se cortaba mucho debido al aumento de faltas en ambos equipos. El juego perdió intensidad y se centralizó en el centro del terreno de juego. El inclemente calor y la regulación de energías por parte de las visitantes hizo que el partido se fuera al entretiempo sin mayores novedades.



En la etapa complementaria, Bucaramanga salió a proponer, mientras que Medellín con tranquilidad y practicidad evitaba la llegada del rival. Al minuto 18, las poderosas ampliaron el marcador nuevamente a través de Daniela Montoya, luego de aprovechar un rebote de la zaga local, Liced Serna tomó la pelota afuera del área, la ‘10’ del DIM-FI se la entregó a Greicy Landázury, pese a tener ángulo de tiro, prefirió asistir a Montoya, quien, con golpe de cabeza, mandó la pelota al fondo de la red bumanguesa.



El trámite del juego lo daba las visitantes, mientras que Carlos Paniagua refrescaba la nómina con variantes en el frente de ataque. Bucaramanga hacía lo mismo, aunque no arriesgaba tanto con respecto cuando estaba en desventaja, no querían recibir otro gol de las poderosas.



Al final, Medellín recuperó lo perdido en el clásico y sigue en la pelea por la clasificación en su grupo. Bucaramanga no logró darle la vuelta al resultado y con tres derrotas, quedaron muy lejos de los demás equipos que siguen en la parte alta de su zona.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visitará en Cali al América, mientras que Independiente Medellín - Formas Íntimas visitará a Real Santander.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8