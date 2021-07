‘Ganamos, pero nos faltan muchas cosas por mejorar‘: Carlos Paniagua

Con buen paso jugando por fuera del Atanasio, Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas derrotó 0-2 al Bucaramanga y se mete en la pelea por el grupo B en la Liga femenina. Las poderosas van con buen ritmo y al final del encuentro, el técnico Carlos Paniagua valoró el esfuerzo de sus dirigidas.



“Se planificó un partido en Bucaramanga, buscando recuperar lo perdido en el clásico, realizar presión alta y buscar el arco contrario. Ahí fue cuando conseguimos el primer gol de Daniela Montoya, en el segundo tiempo perdimos la pelota y Bucaramanga nos metió en nuestro arco, hicimos unos cambios donde sacamos el equipo de nuestro campo, nos asentamos en el terreno de juego y al final ganamos un gran partido, pero todavía nos faltan muchas cosas por mejorar”, detalló Paniagua.

Además, “el equipo en cada juego debe salir a proponer y para eso hay que controlar la pelota, que la figura del equipo sean las 11 jugadoras. En este juego no tuvimos problemas en defensa, felicito a las muchachas que lograron recuperarse en tan poco tiempo, se repuso a la adversidad y sumamos tres puntos que nos motivan para seguir mejorando”.



En cuanto al esfuerzo colectivo, el estratega remarcó que “hay que salir con actitud, pero sin desesperarnos. Un gol tempranero nos dio más seguridad, las jugadoras están más tranquilas sin cambiar el mensaje de meterse atrás. Es clave tener orden, equilibrio entre líneas, estar despiertas y que circulemos bien la pelota en varias zonas del campo, verticalizar bien la pelota. Fue importante sumar, pero hay que seguir mejorando”.



Pensando en lo que viene el próximo sábado, ‘Futuro’ detalló que “después de este juego, sigue otro de visitante contra Real Santander en Piedecuesta. Luego vamos a enfrentar al Deportivo Cali en el Atanasio, donde tendremos una semana larga de trabajo para recuperar el grupo. Nuestra zona es difícil, donde Cali y Nacional están en la parte alta, América es difícil, así no tenga tantos puntos. Es cuando seamos locales, salir a buscar los tres puntos que es lo que nos dará la posibilidad de llegar a semifinales”.



Con el retrovisor, el técnico habló de esa derrota en el clásico y cómo la afrontaron sus dirigidas. “Ese partido del domingo fue un golpe muy duro para el equipo, desde la final de 2019 contra América no contábamos con público, tuvimos una tarde para el olvido. El lunes recuperamos, el martes viajamos y el miércoles ya debíamos competir. El equipo recibió con profesionalismo la derrota contra Nacional y salimos a la cancha con otra historia”.



Sobre la parte física, Carlos expresó que “terminamos bien en la parte física, no hubo tanto desgaste como el domingo, vamos a recuperarnos bien, no vamos a viajar, pero el sábado jugaremos un partido difícil, en cancha sintética y con horario difícil, pero trajimos lo necesario para hacer un buen proceso de recuperación”.



Finalmente, habló sobre la conformación del equipo “en este grupo, muchas jugadoras se fueron, pero otras llegaron. Cada fecha que pasa, nos vamos cohesionando mejor, tenemos una gran líder como Daniela (Montoya), debemos seguir trabajando, llevamos seis goles marcados en dos fechas como visitantes y vamos con buen ritmo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8